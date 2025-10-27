روزنامه هممیهن از آزار جنسی فجیع درسا، دختر معلول هفت ساله و بیسرپرست، به دست مدیر یک مرکز توانبخشی در ایران خبر داده که منجر به آسیب جدی به ناحیه تناسلی این دختر شده است
درسای هفتساله با جراحت بدنی و ترکخوردگی استخوان لگن از مرکز توانبخشی مهر کلار به بیمارستان رسید و اداره بهزیستی مازندران به «هممیهن» میگوید این مرکز تعطیل شده است
نسیم سلطانبیگی | هم میهن
🔰ششم مهرماه امسال درسا، دختر هفتساله بیسرپرست و دچار معلولیت ذهنی و جسمی که در مرکز توانبخشی مهر کلار نگهداری میشد، با خونریزی به بیمارستان منتقل شد؛ در نامه پزشکی قانونی نوشتند که او دچار آسیب جدی و ترک خوردن استخوان لگن شده است.
🔰بررسیهای «هممیهن» نشان میدهد، مدیر مرکز که زنی میانسال است و درسا را آزار داده، در ابتدا بازداشت، سپس به قید وثیقه آزاد شده و حالا در انتظار برگزاری جلسه دادگاه است.
🔰درسا روی ویلچر به بیمارستان طالقانی میرسد و پزشک زنان شیفت شب بیمارستان پس از معاینه متوجه میشود که خونریزی درسا طبیعی نیست و مورد را مشکوک اعلام میکند.
🔰کادر درمان بیمارستان طالقانی به «هممیهن» میگویند که بهگفته همراهان درسا، خود بچه با شیء نوکتیزی به خودش آسیب زده است. اما درسا دچار ضایعه مغزی، پاهایش پرانتزی بهسمت بیرون بود و نمیتوانست راه برود؛ درنتیجه با این شرایط او نمیتوانسته به خودش آسیبی برساند: «درسا گریه میکرد و نمیتوانست خوب صحبت کند. او مشکل تکلم نداشت اما در آن زمان بهدلیل بغضی که داشت، نمیتوانست صحبت کند. پرسنل مامایی از درسا پرسیدند چه اتفاقی افتاده و او مدام به سرپرستاش نگاه میکرد و از جوابدادن میترسید.»
🔰کادر درمان بیمارستان طالقانی میگویند هیچ آثار کبودی، خراش یا درد روی بدن درسا نبود و این امکان ندارد که میله مستقیم بدون اصابت به هیچ نقطه دیگری از بدن، چنین آسیبی به ایشان بزند: «به نظر میرسید کسی، با ناخن بدن او را خراش داده باشد که خونریزی از همانجا بود.»
🔰درسا، تنها مورد تعرض و تجاوز و ضربوشتم در مراکز زیر نظر بهزیستی نیست. بهزیستی اعلام کرده که درحالحاضر نزدیک به ۵۹ هزارنفر در هزار و ۱۹۰ مرکز و خانه مقیم هستند. فعالان حقوق معلولان، سالهاست که درباره وضعیت نابهسامان این مراکز هشدار میدهند و میگویند که گوش شنوایی وجود ندارد. آنها معتقدند نظارتهای بهزیستی روی این مراکز، بیش از هرچیز از سر تکلیف است و نظارتهای دقیق و اثربخشی نیست.
🔰متخصصان روانشناسی کودک بارها هشدار دادند که چنین حوادثی میتواند به بروز اختلالهای روانی متعددی در آنها منجر شود. آنها هشدار میدهند که آسیبهای جنسی میتواند در بزرگسالی بهشکلی برعکس عمل کند و تبدیل به رفتارهای پرخطر شود.
🔰یک مرکز توانبخشی و نگهداری از معلولان در کرج، با شکایت یکی از خانوادهها بهدلیل تعرضی که به فرزند ۱۶ سالهاش شده بود، روبهرو شد. قاضی دادگاه اعلام کرد، دوربینهای مداربسته مرکز، صحنه تجاوز را ضبط نکردند، فرزند آنها هم شاهدی برای اثبات حرفاش ندارد و کسی نیست که شهادت دهد این اتفاق افتاده است.
🔰چهار سال پیش در مرکز دیگری در ارومیه، اتفاق مشابهی افتاد. کمپین معلولان از ترس شکایت از آنها این موضوع را بهشکل سوالی در رسانهها مطرح کردند که آیا چنین اتفاقی افتاده است یا نه، اما حالا بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان به «هممیهن» میگوید که در آن مرکز به سه دختر تعرض شده بود و زمانی که میخواستند دختران را به مرکز جدید منتقل کنند، آنها از این موضوع مطلع شدند.
🔰مروتی معتقد است کسانی که در مراکز زیرنظر بهزیستی، معلولان را مورد تعرض، تجاوز و ضربوشتم قرار میدهند بار اولشان نیست که دست به ارتکاب چنین اعمالی میزنند.
🔰منصوره شاهنظری، عضو شورای هماهنگی واحد خودمراقبتی جنسی انجمن حمایت از حقوق کودکان به «هممیهن» میگوید: «آموزشهای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی برای کودکان در محیطهای آموزشی و مراکز بهزیستی، با روشهای استاندارد و کودکپسند باید الزامی شود. همچنین باید سازوکارهای نظارتی مستقل و قدرتمند بر مراکز نگهداری از کودکان ایجاد شود.»
🔰سمیه امیدی، مسئول واحد مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به پروتکلهای بهزیستی برای جذب افراد میگوید: «اگرچه سازمان بهزیستی دستورالعملها و پروتکلهای مشخصی برای جذب و ارزیابی نیروها دارد، اما در عمل، نظارت دقیق بر اجرای آنها انجام نمیشود. وجود روابط غیررسمی، ملاحظات اداری و ضعف در ارزیابیهای میدانی سببشده است که کیفیت پایش و بازبینی عملکرد مراکز پایین باشد.»
