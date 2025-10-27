منوتو - میثم رمضانعلی، فعال سیاسی اصولگرا، در یک برنامه گفت‌وگو‌محور اینترنتی مدعی شد که در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، ساختمان شیشه‌ای صداوسیما در تهران نه بر اثر اصابت موشک، بلکه در نتیجه‌ی آتش‌سوزی از بین رفته است. منوتو - میثم رمضانعلی، فعال سیاسی اصولگرا، در یک برنامه گفت‌وگو‌محور اینترنتی مدعی شد که در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، ساختمان شیشه‌ای صداوسیما در تهران نه بر اثر اصابت موشک، بلکه در نتیجه‌ی آتش‌سوزی از بین رفته است.



او گفت: «اسرائیل به ساختمان شیشه‌ای حمله کرد و باعث شد یکی از مهم‌ترین ساختمان‌ها از بین برود. اما این ساختمان بخاطر موشک نسوخت؛ بلکه آتش گرفت و سوخت. می‌توانستند خاموش کنند، باید هم خاموش می‌کردند.»



رمضانعلی در پاسخ به پرسش مجری درباره اینکه آیا خواستند این ساختمان به عنوان «نماد» باقی بماند، گفت: «نمی‌دانم! البته این تطهیر حمله نیست.»