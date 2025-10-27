Monday, Oct 27, 2025

فعال سیاسی اصولگرا : هیچ موشکی به ساختمان شیشه ای صداوسیما اصابت نکرد

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgمنوتو - میثم رمضانعلی، فعال سیاسی اصولگرا، در یک برنامه گفت‌وگو‌محور اینترنتی مدعی شد که در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، ساختمان شیشه‌ای صداوسیما در تهران نه بر اثر اصابت موشک، بلکه در نتیجه‌ی آتش‌سوزی از بین رفته است.

او گفت: «اسرائیل به ساختمان شیشه‌ای حمله کرد و باعث شد یکی از مهم‌ترین ساختمان‌ها از بین برود. اما این ساختمان بخاطر موشک نسوخت؛ بلکه آتش گرفت و سوخت. می‌توانستند خاموش کنند، باید هم خاموش می‌کردند.»

رمضانعلی در پاسخ به پرسش مجری درباره اینکه آیا خواستند این ساختمان به عنوان «نماد» باقی بماند، گفت: «نمی‌دانم! البته این تطهیر حمله نیست.»

در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، در جریان حمله هوایی اسرائیل به تهران، ساختمان شیشه‌ای صداوسیما در منطقه ۳ هدف قرار گرفت؛ حمله‌ای که از آن به‌عنوان یکی از نمادین‌ترین حملات اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه یاد می‌شود.

