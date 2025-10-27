منوتو - میثم رمضانعلی، فعال سیاسی اصولگرا، در یک برنامه گفتوگومحور اینترنتی مدعی شد که در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، ساختمان شیشهای صداوسیما در تهران نه بر اثر اصابت موشک، بلکه در نتیجهی آتشسوزی از بین رفته است.
او گفت: «اسرائیل به ساختمان شیشهای حمله کرد و باعث شد یکی از مهمترین ساختمانها از بین برود. اما این ساختمان بخاطر موشک نسوخت؛ بلکه آتش گرفت و سوخت. میتوانستند خاموش کنند، باید هم خاموش میکردند.»
رمضانعلی در پاسخ به پرسش مجری درباره اینکه آیا خواستند این ساختمان به عنوان «نماد» باقی بماند، گفت: «نمیدانم! البته این تطهیر حمله نیست.»
در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، در جریان حمله هوایی اسرائیل به تهران، ساختمان شیشهای صداوسیما در منطقه ۳ هدف قرار گرفت؛ حملهای که از آن بهعنوان یکی از نمادینترین حملات اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه یاد میشود.
مطلب قبلی...
گروگان تازه جمهوری اسلامی در اوین
گروگان تازه جمهوری اسلامی در اوین
مطلب بعدی...
از ترکیه یاد بگیرید
از ترکیه یاد بگیرید