ترامپ به خامنه‌ای گفته بود که اگر به نتیجه نرسیم، جنگ خواهد شد

ایران اینترنشنال - مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد دونالد ترامپ در نامه‌ای که پیش از جنگ ۱۲ روزه برای علی خامنه‌ای فرستاد، به او هشدار داد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، «جنگ خواهد شد».

تخت‌روانچی دوشنبه پنجم آبان با اشاره به پاسخ جمهوری اسلامی به نامه ترامپ گفت: «ما مذاکرات غیرمستقیم را پذیرفتیم، در حالی که آن‌ها مذاکره مستقیم می‌خواستند. اینکه چرا ما مذاکرات مستقیم را نپذیرفتیم، دلایل خود را دارد.»

او اضافه کرد: «هم از متن نامه و هم رویکرد مقامات مختلف آمریکا مشخص بود که احساس می‌کنند با آمدن ترامپ همه دنیا نیازمند وی است و او باید شرایط همه دنیا را تعیین کند.»

ترامپ مدتی پس از آغاز رسمی دور دوم ریاست‌جمهوری خود اعلام کرد ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ارسال و در آن، ترجیح خود را برای مذاکره بر سر یک توافق به‌جای اقدام نظامی ابراز کرده است.

معاون عباس عراقچی در ادامه اظهارات خود گفت آمریکا پیام‌های خود را از طریق امارات متحده عربی به جمهوری اسلامی منتقل کرد و تهران نیز از مسیر عمان پاسخ داد.

به گفته تخت‌روانچی، هیات مذاکره‌کننده آمریکایی در گفت‌وگو با تهران «یکی به نعل و یکی به میخ می‌زد» و با «زبان‌بازی» تلاش داشت اهداف خود را پیش ببرد، اما وقتی از «تحمیل» خواسته‌هایش ناامید شد، به استفاده از زور روی آورد.

پیش از جنگ ۱۲ روزه، پنج دور مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشینگتن برگزار شد، اما با تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه غنی‌سازی در خاک ایران، گفت‌وگوها به بن‌بست رسید.

تخت‌روانچی افزود: «آمریکایی‌ها از ابتدا با زبان‌بازی و وعده همکاری وارد شدند... یکی از دلایل جنگ این بود که آن‌ها نتوانستند به خواسته‌های نامشروع خود دست یابند، با حربه‌های تطمیع و تهدید موفق نشدند و وقتی ناامید شدند، جنگ را کلید زدند و مسیر را به سمت فشار و تهدید بردند.»

به گفته او، هدف آمریکا «تعطیلی کل برنامه هسته‌ای ایران» بود.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از «دفاع مشروع» در برابر فشارهای واشینگتن و متحدانش سخن می‌گویند، کشورهای غربی تاکید دارند تهران با پیشبرد برنامه هسته‌ای و توسعه توان موشکی‌اش به تنش‌های منطقه‌ای دامن زده است.

جی‌دی ونس، معاون ترامپ، ۲۹ مهر در یک نشست خبری در اسرائیل تاکید کرد واشینگتن خواهان «شکوفایی ایران و روابط خوب با ایرانیان» است، اما از «هر ابزار دیپلماتیکی» برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بهره خواهد برد.

۲۸ مهر، رهبر جمهوری اسلامی اظهارات مداوم ترامپ درباره نابود شدن برنامه هسته‌ای حکومت ایران را «خیال» خواند.

خامنه‌ای تهدید کرد «اگر لازم باشد»، حکومت ایران بار دیگر از موشک‌های خود استفاده می‌کند.