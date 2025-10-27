Monday, Oct 27, 2025

صفحه نخست » از ترکیه یاد بگیرید

khatami.jpgترکیه یک قطره نفت ندارد اما از ما بسیار جلوتر است

یورونیوز - محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران در جریان سفر اخیر خود به استان یزد ضمن مقایسه ایران و ترکیه در زمینه توسعه و پیشرفت از وابستگی ایران به درآمد نفتی انتقاد کرد.

رئیس دولت اصلاحات با تاکید بر اهمیت صنعت گردشگری برای درآمدزایی کشور گفت: «نمی خواهم بگویم ترکیه برای ما الگوست؛ اما ترکیه یک قطره نفت ندارد، ولی امروز با گردشگری و صنعت توانسته است از ما بسیار جلوتر برود. ما نفت داشتیم و او نداشت، اما درآمد او از توریسم از کل درآمد نفتی ما بیشتر است. در حالیکه ما قدمت تاریخی بیشتری داریم و بهترین پتانسیل برای تقویت توریسم را داریم. زمینه و سرمایه میراث فرهنگی ما می تواند ما را از درآمد نفت بی نیاز کند تا نفت را تبدیل به ارزش افزوده کنیم و برای نسل های بعدی هم حفظ کنیم.»

آقای خاتمی افزود: « فارغ از سرمایه گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه علم و تکنولوژی، رقم درآمد ما از توریسم را با آنها مقایسه کنید. اما ما دنبال تخیلات دیگری رفتیم که نه به آنها رسیدیم و نه توسعه. ما هم از تمام اهداف سند چشم انداز بیست ساله عقب ماندیم و از کشورهای دیگر منطقه عقب افتاده ایم. توسعه ما فقط در بخش نظامی و آن هم به برکت موشک هایمان بوده که در نتیجه در بخش نظامی دارای رتبه سوم در منطقه هستیم، اما در سایر شاخص ها رتبه پایین داریم.»

