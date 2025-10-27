ایران اینترنشنال - علی دایی، اسطوره فوتبال ایران درباره دستگیری پژمان جمشیدی، بازیکن پیشین پرسپولیس و ستاره سینمای ایران به هفت صبح گفت: «احساس میکنم او قربانی یک توطئه شده است. پژمان مجرد است و روابطش با آدمهای متاهل فرق دارد. تا جایی که شنیدم و خبر دارم، احساس میکنم برای او پاپوش دوختهاند.»
علی دایی ادامه داد: «پژمان جمشیدی را از دوران جوانیاش میشناسم. از یک خانواده فرهنگی میآید. پسر محترمی است. از لحاظ رفتار و اخلاق همیشه زبانزد بوده، چه آن زمان که در فوتبال حضور داشت و چه حالا که وارد هنر شده، همیشه برای کسوت ارزش قائل بوده و به بزرگتر احترام گذاشته و من یادم نمیآید از او بد اخلاقی و بد رفتاری دیده باشم.»
علی دایی درباره کنار گذاشتن وحید هاشمیان از سرمربیگری پرسپولیس گفت: «وحید هاشمیان را همه میشناسند. او اصلا قالتاق نیست و هیچ بده بستانی هم با دلالها ندارد. رفتاری که در پرسپولیس با وحید شد، اصلا جوانمردانه نبود. وقتی باشگاهی یک مربی را میآورد، باید به او اعتماد و از او دفاع کند. پرسپولیس وحید هاشمیان را جذب کرد اما فرصت کافی به او نداد تا حتی تفکر خودش را در این تیم پیاده کند.»
او گفت: «من میدانم منافع یک سری آدمها در آوردن اوسمار بود. همیشه در فوتبال ما این بوده که یک عده برای رسیدن به منافع خودشان، بزرگان این فوتبال را قربانی کردهاند. این وسط گناهی متوجه اوسمار نیست. او یک مربی است و حق انتخاب دارد و پیشنهادی دریافت کرده و پذیرفته اما ایراد متوجه آنهاست که فریب میخورند و تحت تاثیر بازی پشت پرده کسانی که منافعشان در آوردن مربی جدید است، مربی جوان و با اخلاقی مثل هاشمیان را کنار میگذارند.»
دایی در ادامه گفت: «این تقصیر فوتبال ماست که یک آدم سالم بدون رابطه با دلالها در این فوتبال دوام نمیآورد. ما باید به جای حذف آدمهای سالم، فوتبال خودمان را درست کنیم. سادهترین کار قربانی کردن آدمهای سالم است ولی درستترین کار این است که وقتی به یک مربی سالم و بااخلاق حکم میدهیم، پای او بمانیم و اجازه بدهیم کارش را انجام بدهد.»
صفحه نخست » علی دایی سکوتش را شکست
ایران اینترنشنال - علی دایی، اسطوره فوتبال ایران درباره دستگیری پژمان جمشیدی، بازیکن پیشین پرسپولیس و ستاره سینمای ایران به هفت صبح گفت: «احساس میکنم او قربانی یک توطئه شده است. پژمان مجرد است و روابطش با آدمهای متاهل فرق دارد. تا جایی که شنیدم و خبر دارم، احساس میکنم برای او پاپوش دوختهاند.»