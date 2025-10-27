«ایران وایر » به اطلاعاتی دست‌یافته که نشان می‌دهد دلیل بازداشت «محمدعلی اکبری‌منفرد»، شهروند ۵۸ساله دارای معلولیت و فرزند ۲۳ساله‌اش «امیرحسن اکبری‌منفرد»، نسبت فامیلی دوری بوده که محمدعلی اکبری‌منفرد با «فرشید اسدی»، آبدارچی دیوان عالی کشور و متهم به قتل محمد مقیسه و علی رازینی، داشته است. آن‌ها بیش از نه ماه است که به همراه «ارغوان فلاحی»، ۲۵ساله و «بیژن کاظمی»، ۴۴ساله در بلاتکلیفی، تحت شکنجه و اغلب در سلول انفرادی بوده‌اند.

فرشید اسدی، ۳۱ ساله و مجرد بود. صبح روز شنبه، ۲۹دی۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور دو قاضی بدنام و بلندپایه یعنی «علی رایزنی» و «محمد مقیسه» به قتل رسیدند. رسانه‌های رسمی اعلام کردند قاتل، فرشید اسدی، آبدارچی دیوان عالی کشور بوده است.

امیرحسن که یک روز بعدازاین اتفاق بازداشت‌شده، برای ۴روز تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی بوده تا اعتراف کند او و پدرش در رساندن سلاح به نوه عمه پدرش، یعنی فرشید اسدی نقش داشته‌اند. با همه شکنجه‌ها اما هیچ‌کدام از متهمان این پرونده اعتراف نکرده‌اند و همگی از اتهام «مشارکت در قتل» تبرئه شده‌اند. بااین‌حال، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، باوجود بیماری و احتمال قطع پای اکبری‌منفرد پدر، همچنان از آزاد کردن این شهروندان خودداری می‌کند.

***

از پرونده اکبری‌منفردها چه می‌دانیم؟

بر اساس اطلاع ایران‌وایر، تنها یک روز بعد از کشته شدن رازینی و محمد مقیسه، صبح اول وقت، ماموران وزارت اطلاعات به منزل اکبری‌منفردها رفته و امیرحسن، جوان ۲۳ساله این خانواده را بازداشت می‌کنند.

به گفته منابع ایران‌وایر او برای ۲۴ روز تحت شکنجه شدید بوده است، به‌خصوص در ۴ روز اول تا این‌که وزارت اطلاعات پدرش، یعنی محمدعلی اکبری‌منفرد را در روز دوم بهمن۱۴۰۳ بازداشت می‌کند. آقای اکبری‌منفرد پدر به دلیل ابتلا به بیماری فلج اطفال در کودکی از ناحیه هر دو پا کم‌توان معلول است و باوجود بیماری قلبی شدید و ۴سکته، ازجمله یک سکته مغزی که باگذشت چندین سال هنوز سمت راست بدن او را «نیمه‌جان» باقی گذاشته، در سال‌های اخیر حتی توان بیرون رفتن از خانه را هم نداشته است. بااین‌حال، وزارت اطلاعات او و پسرش را متهم کرده‌اند که به نوه عمه‌اش، فرشید اسدی یا همان آبدارچی دیوان سلاح رسانده یا برای سازمان «مجاهدین خلق»، «عملیات تروریستی» انجام می‌داده‌اند.

او هم‌اکنون نیز در بیمارستان «شهدای هفتم تیر» شهرری بستری است و پزشکان می‌خواسته‌اند به دلیل عفونتی که پایش در اثر شرایط دشوار و غیربهداشتی زندان تهران بزرگ دچار آن شده، پایش را قطع کنند، اما در حال حاضر با یک روش جدید و پرهزینه‌تر در حال درمان او هستند: «شاید جواب دهد.»

یکی از منابعی که با ایران‌وایر صحبت کرده می‌گوید که اگرچه حالا بعد از گذشت نه ماه امیرحسن، پدرش محمدعلی و دو هم پرونده‌ای‌شان یعنی ارغوان فلاحی و بیژن کاظمی از اتهام مشارکت در قتل قاضی رازینی و مقیسه تبرئه شده‌اند، اما امیرحسن تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدیدی بوده تا اعتراف کند: «امیرحسن فقط ۲۳سالش است ولی ۲۴ روز سخت شکنجه‌شده. بگذریم که شش ماه هم در سلول انفرادی بوده که هرروزش یک‌سال می‌گذرد.»