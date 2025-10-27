Monday, Oct 27, 2025

صفحه نخست » یک خانواده شکنجه شدند، چون آبدارچی دیوان عالی نوه عمه آن‌ها بود

abdarchi.jpg«ایران وایر » به اطلاعاتی دست‌یافته که نشان می‌دهد دلیل بازداشت «محمدعلی اکبری‌منفرد»، شهروند ۵۸ساله دارای معلولیت و فرزند ۲۳ساله‌اش «امیرحسن اکبری‌منفرد»، نسبت فامیلی دوری بوده که محمدعلی اکبری‌منفرد با «فرشید اسدی»، آبدارچی دیوان عالی کشور و متهم به قتل محمد مقیسه و علی رازینی، داشته است. آن‌ها بیش از نه ماه است که به همراه «ارغوان فلاحی»، ۲۵ساله و «بیژن کاظمی»، ۴۴ساله در بلاتکلیفی، تحت شکنجه و اغلب در سلول انفرادی بوده‌اند.

فرشید اسدی، ۳۱ ساله و مجرد بود. صبح روز شنبه، ۲۹دی۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور دو قاضی بدنام و بلندپایه یعنی «علی رایزنی» و «محمد مقیسه» به قتل رسیدند. رسانه‌های رسمی اعلام کردند قاتل، فرشید اسدی، آبدارچی دیوان عالی کشور بوده است.

امیرحسن که یک روز بعدازاین اتفاق بازداشت‌شده، برای ۴روز تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی بوده تا اعتراف کند او و پدرش در رساندن سلاح به نوه عمه پدرش، یعنی فرشید اسدی نقش داشته‌اند. با همه شکنجه‌ها اما هیچ‌کدام از متهمان این پرونده اعتراف نکرده‌اند و همگی از اتهام «مشارکت در قتل» تبرئه شده‌اند. بااین‌حال، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، باوجود بیماری و احتمال قطع پای اکبری‌منفرد پدر، همچنان از آزاد کردن این شهروندان خودداری می‌کند.

***

از پرونده اکبری‌منفردها چه می‌دانیم؟

بر اساس اطلاع ایران‌وایر، تنها یک روز بعد از کشته شدن رازینی و محمد مقیسه، صبح اول وقت، ماموران وزارت اطلاعات به منزل اکبری‌منفردها رفته و امیرحسن، جوان ۲۳ساله این خانواده را بازداشت می‌کنند.

ksh.jpg

به گفته منابع ایران‌وایر او برای ۲۴ روز تحت شکنجه شدید بوده است، به‌خصوص در ۴ روز اول تا این‌که وزارت اطلاعات پدرش، یعنی محمدعلی اکبری‌منفرد را در روز دوم بهمن۱۴۰۳ بازداشت می‌کند. آقای اکبری‌منفرد پدر به دلیل ابتلا به بیماری فلج اطفال در کودکی از ناحیه هر دو پا کم‌توان معلول است و باوجود بیماری قلبی شدید و ۴سکته، ازجمله یک سکته مغزی که باگذشت چندین سال هنوز سمت راست بدن او را «نیمه‌جان» باقی گذاشته، در سال‌های اخیر حتی توان بیرون رفتن از خانه را هم نداشته است. بااین‌حال، وزارت اطلاعات او و پسرش را متهم کرده‌اند که به نوه عمه‌اش، فرشید اسدی یا همان آبدارچی دیوان سلاح رسانده یا برای سازمان «مجاهدین خلق»، «عملیات تروریستی» انجام می‌داده‌اند.

او هم‌اکنون نیز در بیمارستان «شهدای هفتم تیر» شهرری بستری است و پزشکان می‌خواسته‌اند به دلیل عفونتی که پایش در اثر شرایط دشوار و غیربهداشتی زندان تهران بزرگ دچار آن شده، پایش را قطع کنند، اما در حال حاضر با یک روش جدید و پرهزینه‌تر در حال درمان او هستند: «شاید جواب دهد.»

ahandfather.jpg

یکی از منابعی که با ایران‌وایر صحبت کرده می‌گوید که اگرچه حالا بعد از گذشت نه ماه امیرحسن، پدرش محمدعلی و دو هم پرونده‌ای‌شان یعنی ارغوان فلاحی و بیژن کاظمی از اتهام مشارکت در قتل قاضی رازینی و مقیسه تبرئه شده‌اند، اما امیرحسن تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدیدی بوده تا اعتراف کند: «امیرحسن فقط ۲۳سالش است ولی ۲۴ روز سخت شکنجه‌شده. بگذریم که شش ماه هم در سلول انفرادی بوده که هرروزش یک‌سال می‌گذرد.»

او درباره شکنجه‌های این فارغ‌التحصیل حسابداری به ایران‌وایر می‌گوید: «بعد از ۴روز پدرش را می‌برند بالای سر امیرحسن. می‌خواستند از او اعتراف بگیرند، اعتراف نمی‌کرده و چشم‌بندش را باز می‌کنند. آقای اکبری‌منفرد روی ویلچر نشسته بوده و اسلحه را روی سرش گرفته بودند که اگر اعتراف نکنی، پدرت را می‌کشیم. امیرحسن حاضرجواب است و جوابشان را داده، برای همین خیلی اذیتش کردند. دوباره ریختند سرش و جلوی پدرش کتکش زدند. پاهایش را بسته بودند و برعکسش کرده بودند. دو ساعت تمام برعکس بوده و همین‌جوری با لگد می‌زدند توی شکمش.»

به گفته این شخص، اکبری‌منفرد پدر سابقه ۸ماه زندان در دهه ۶۰ را داشته است: «در بازجویی‌ها مدام می‌گفتند عضو سازمان (مجاهدین خلق) هستید چون خانواده اکبری‌منفرد همه عضو سازمان هستند. آن آبدارچی که دو قاضی را ترور کرده، فامیل دور و نوه عمه محمدعلی اکبری است. خود آقای اکبری‌منفرد هم در دهه ۶۰ زندانی سیاسی بوده ولی خب در این سال‌ها هیچ فعالیتی نکرده و حتی آن‌قدر از رادارشان به دور بوده که ۳۰ سال شغل دولتی هم داشته است. حالا این‌که چه شده آمده‌اند سراغش، مشخص نیست.»

اشاره این شخص به نسبت خانوادگی محمدعلی اکبری‌منفرد با فرشید اسدی که گفته می‌شود ضارب دو قاضی بدنام دیوان عالی بود و همچنین دو زندانی سیاسی دیگر یعنی «مریم اکبری‌منفرد» و «رضا اکبری‌منفرد» که دخترعمو و پسرعموی محمدعلی اکبری منفرد هستند. مریم و رضا اکبری‌منفرد را که هر یک به دلیل دادخواهی برای اعضای اعدام‌شده خانواده‌شان، به ۱۷ و ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند، است.

در سال‌های گذشته رویه اصلی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با گروه مخالف خود، سازمان مجاهدین خلق، بازداشت و پرونده‌سازی برای کسانی بوده که یا سابقا و در دهه ۶۰ متهم به هواداری یا عضویت در این سازمان شده بودند، یا کسانی که نسبت فامیلی با اعضای این سازمان دارند. «علی یونسی»، فرزند «میر یوسف یونسی»، زندانی سیاسی دهه ۶۰ است که در فروردین ۱۳۹۹ بازداشت شد و بعد از ماه‌های بلاتکلیفی سرانجام به تحمل ۱۶ سال حبس محکوم شد. علی زمان بازداشت فقط ۱۹ سال داشت. همچنین ارغوان فلاحی، ۲۵ساله نیز در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی»، به همراه پدرش که زندانی سیاسی سابق است و برادرش بازداشت شد.

همه خانواده را گرفتند؛ دیگری چیزی برایشان نمانده است

بازداشت در خانه اکبری‌منفردها بعد از ترور رازینی و مقیسه به خاطر یک نسبت فامیلی دور، به همین‌جا، یعنی امیرحسن و پدر ختم نمی‌شود. مدتی بعد ماموران برای بازداشت دختر خانواده و دو هفته بعد هم برای بازداشت پسر بزرگ‌تر خانواده می‌آیند: «این خانواده هنوز داغ‌دار هستند. وقتی بازداشتشان کردند، اولین سالگرد مادرشان بود که بعد از ۱۶ ماه جنگ با سرطان روده، فوت کرد. آقای اکبری‌منفرد پدر اصلا نه توانش را داشته کاری کند نه واقعا درگیری سرطان و شیمی‌درمانی و دارو درمان مادر جوان بچه‌ها مهلتشان داده. نه ماه این پدر و پسر را نگه داشتند که اعتراف کنند و دو فرزند دیگر هم هرکدام سه چهار ماه در انفرادی بودند. دیگر چیزی از این خانواده مگر باقی می‌ماند؟»

این شخص با تاکید بر این‌که خانواده در تامین هزینه‌های درمان آقای اکبری‌منفرد که بیش از دو ماه است در بیمارستان بستری است، مشکل دارد، می‌گوید: «دو ماه و خرده‌ای است که دو تا سرباز بالای سرش است و با دستبند و پابند بیمارستان است. ۵۸سالش است. چهار بار سکته کرده و یک‌طرف بدنش درست کار نمی‌کند. الان هم که به خاطر شرایط عفونت پایش و این‌که در انفرادی اوین با سرما شکنجه‌اش کرده‌اند، حالش بد است و دکترها می‌خواستند پایش را قطع کنند.»

حال امیرحسن اصلا خوب نیست

به ایران‌وایر گفته‌شده که حال امیرحسن «اصلا خوب» نیست و تنها زندانی اوین است که بعد از حمله اسراییل به اوین در ۲تیرماه، هنوز از تهران بزرگ به اوین بازگردانده نشده است: «بین قاچاقچی و دزد و خلاف‌کارها است. حالا که پدرش هم نیست، حال امیرحسن خیلی بد است. این‌که امیرحسن را این‌قدر اذیت می‌کنند، به این خاطر است که حاضرجواب است. دارند این‌طوری شکنجه‌اش می‌کنند که بشکند و به آنچه می‌خواهند اعتراف کند. یک‌بار اعتصاب غذا کرد ولی رییس زندان تهران بزرگ آمد گفت طوری می‌زنیمت که یک هفته نتوانی از جایت بلند شوی. حداقل مثل بقیه انتقالش نمی‌دهند اوین که تنها نباشد.»

از قتل تبرئه شدند؛ ۹ماه بلاتکلیفی برای اجتماع و تبانی؟

منابع ایران‌وایر می‌گویند که همه متهمان این پرونده از اتهام مشارکت در قتل دو قاضی تبرئه شده و پرونده در دادگاه جنایی تهران مختومه شده است: «بازپرس هم گفته برای ما محرز شده که این‌ها در پرونده ترور دو قاضی بی‌گناه هستند؛ اما همچنان این‌ها را نگه داشتند و اتهاماتشان «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و اتهام «اخفای ادله جرم» است. الان پرونده هم به دادسرای امنیت اوین رفته و هنوز تعیین شعبه نشده است.»

این شخص مطلع با تاکید بر این‌که با این‌که از زمان حمله اسراییل به اوین، این پدر و پسر بازجویی نشده‌اند، می‌گوید: «ولی به امیرحسن گفتند که اگر توبه‌نامه بنویسی و اعتراف کنی، حکمت که حدودا ۴۰ سال است را می‌کنیم دو یا سه سال. دارند فریبش می‌دهند که اعتراف کند.»

او با تاکید بر این‌که روح این خانواده از اقدام فرشید اسدی خبر نداشته، می‌گوید: «آقای اکبری‌منفرد (پدر) وقتی شنید که فامیلشان چنین کاری کرده، کُپ کرد. مانده بود که چطور ممکن است فلانی چنین کاری کرده باشد؟!»

او با تاکید بر این‌که این پدر و پسر وکیل ندارند و قوه قضاییه اجازه ورود وکیل به پرونده را نمی‌دهد، می‌گوید: «بهشان گفته‌اند، وقتی حکم صادر شد، می‌توانید وکیل بگیرید.»

در سال‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری از تلاش دستگاه قضایی برای ممانعت از ورود وکلا به پرونده‌هایی که برای دستگاه امنیتی مهم است، منتشرشده است. پیش‌ازاین بارها به خانواده‌های زندانیان سیاسی با اتهامات سنگین گفته‌شده که اگر وکیل حقوق بشری یا وکیل مستقلی پرونده آن‌ها را دست بگیرد، برایشان بد می‌شود.

