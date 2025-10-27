Monday, Oct 27, 2025

تلنگر حساب فارسی‌زبان وزارت خارجه اسرائیل به خامنه ای

ایندیپندنت فارسی - حساب فارسی‌زبان وزارت خارجه اسرائیل در اکس، روز دوشنبه با انتشار تصویری از «بانک آینده» خطاب به مردم ایران نوشت: «اجازه ندهید جمهوری اسلامی آینده شما را ویران کند».

در ادامه این پیام آمده است: «فراموش نکنید، شما تنها نیستید». پیش از این، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که بانک آینده منحل شده و در بانک ملی ادغام می‌شود. اقدامی که مقام‌های جمهوری اسلامی از آن با عنوان «گزیر» یاد کرده‌اند.

israelAyandeh.jpgروزنامه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در گزارشی درباره انحلال بانک آینده، با اشاره به ابعاد بدهی و تخلفات گسترده این بانک نوشت: «بانک آینده با ۷۱۷ تریلیون تومان بدهی به سایر بانک‌ها، ۳۰۰ تریلیون تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و ۱۰۰ تریلیون تومان زیان در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، به زیان انباشته ۵۰۰ تریلیون تومانی رسیده که معادل ۳۱۵ برابر سرمایه اولیه آن است.

در مجموع، بدهی و اضافه‌برداشت‌های بانک آینده به رقم یک کوادریلیون تومان، معادل یک میلیون میلیارد تومان رسیده بود.» روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه نوشت که پشتوانه این‌گونه بانک‌ها، نهادهای قدرتی هستند که با اعطای وام‌های کلان و حمایت‌های سیاسی، زمینه گسترش فساد اقتصادی را فراهم کرده‌اند.

این روابط ناسالم موجب شکل‌گیری مافیاهای اقتصادی شده که فقر و فاصله طبقاتی را در کشور تعمیق کرده‌اند. در این گزارش با نقل از کارشناسان اقتصادی هشدار داده شده است، انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک به بانک ملی، مانند انتقال «عفونت» به بدنه‌ای سالم‌تر است و ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

