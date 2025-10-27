هدف: فلج کردن توان دریایی تهران

این تحلیل به قلم الیوت نظار، پژوهشگر ارشد در میدل ایست فورُم است، او دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه یو سی اِل اِی و کارشناسی ارشد مطالعات امنیتی از دانشگاه جرج‌تاون است.

ترجمه متن: خبرنامه گویا

گزارش‌های اخیر از محافل امنیتی اسرائیل حاکی از آن است که تل‌آویو در حال بررسی اجرای مجموعه‌ای از عملیات مخفی علیه زیرساخت‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران است. هدف از این طرح‌ها، تضعیف قابلیت‌های دریایی ایران و جلوگیری از تهدیدات احتمالی علیه کشتیرانی در منطقه، به‌ویژه در تنگه هرمز عنوان شده است.

به گفته تحلیلگران، ایران در سال‌های اخیر با وجود ضعف اقتصادی، کاهش توان شبکه‌های نیابتی و فشارهای بین‌المللی، همچنان تهدید به بستن مسیرهای حیاتی انتقال انرژی کرده است. در واکنش، برخی ناظران اسرائیلی پیشنهاد می‌کنند که نیروی دریایی ایران باید از طریق حملات دقیق و هدفمند فلج شود تا توان تهران برای اعمال فشار در آب‌های منطقه محدود گردد.

دو نیروی دریایی و شبکه‌های لجستیکی

ایران دارای دو نیروی دریایی مجزا است: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در سال ۱۳۸۶، تهران با تقسیم وظایف میان این دو نیرو، مسئولیت دفاع از میادین گازی خلیج فارس را به سپاه و مأموریت‌های برون‌مرزی را به نیروی دریایی ارتش واگذار کرد. هر دو نیرو در تنگه هرمز فعالیت دارند.

علاوه بر این، ایران طی سال‌های گذشته تعدادی از کشتی‌های تجاری خود را به پایگاه‌های متحرک اطلاعاتی تبدیل کرده است. شناورهایی چون "ساویز" و "بهشاد" برای جمع‌آوری داده‌های دریایی، پشتیبانی از نیروهای حوثی در یمن و اجرای مأموریت‌های پهپادی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

منابع اطلاعاتی غربی مدعی‌اند که کشتی‌هایی نظیر "زاگرس ساویز"، ناوشکن موشک‌انداز "دیلمان" و شناور پهپادبر "شهید بهشتی" بخشی از تلاش ایران برای گسترش توان دریایی و نظارتی خود هستند. این ناوگان با قایق‌های تندرو و یگان‌های عملیات ویژه، تهدیدی برای کشتیرانی تجاری در منطقه به شمار می‌رود.