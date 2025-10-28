Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در ایران

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgمرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی: تصاویر ماهواره‌ای از احتمال از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در ایران خبر می‌دهند.

-عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی عنوان کرد، «در بازرسی‌های اخیر هیچ‌گونه دسترسی به مراکزی که در جنگ اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفتند، داده نشده است.»

-دکتر یسری ابوشادی بازرس ارشد سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهارنظری گفت ایران می‌تواند بیش از ۱۰ بمب اتم با ۵۰۰ کیلوگرم مواد غنی‌سازی ۶۰ درصد بسازد. او می‌گوید: «ایران تجهیزات پیشرفته برای غنی سازی این اورانیوم به میزان ۳۰ درصد بیشتر دارد.اینکه ایران تصمیم دارد چنین کاری بکند یا نه، مسئله دیگری است. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.»

-همزمان «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی» (CSIS) با استناد به تصاویر ماهواره‌ای جدید گزارش داد ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل که موجب آسیب به برخی تأسیسات کلیدی شد، ساخت‌وساز در یک سایت بزرگ زیرزمینی نزدیک نطنز را ادامه داده است.

-پژوهشگران گفتند هنوز مشخص نیست ایران در حال تکمیل سالن مونتاژ سانتریفیوژ برنامه‌ریزی‌شده است یا در حال بازطراحی سایت برای انتقال سایر فعالیت‌های حساس هسته‌ای به زیر زمین. همچنین احتمال داده‌اند ایران در حال آماده‌سازی یک تأسیسات مخفی غنی‌سازی باشد که از ذخیره باقی‌مانده ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد استفاده کند.

G4WksGOXAAAwOcF.jpeg

مطلب قبلی...
banks.jpg
بانک مرکزی به این ۵ بانک هشدار داد: خطر انحلال شما هم در پیش است
مطلب بعدی...
jamshidi.jpg
شاکی پژمان جمشیدی: پیشنهاد ۵۰میلیاردی دادند تا از شکایتم صرف‌نظر کنم

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟
goftar28-1.jpg
شیرین مقدم؛ از جنجال رابطه با علی ضیا تا داوری در برنامه «زن روز»
one28.jpg
منیر آخوندنیا مادر سوسن تسلیمی و از اولین بازیگران سینمای ایران
gtv.jpg
تصاویری دیده نشده از محمود قربانی
oholic28.jpg
چرا مغز آقایان زودتر تحلیل می رود؟
goftar27.jpg
‏جاستین ترودو و کتی پری رابطه خود را در پاریس علنی کردند
daily27.jpg
کدام هنرمندان در بزرگداشت کورش در تورنتو حضور داشتند

از سایت های دیگر

رابطه جنسی «عجیب» مورچه دیوانه
۱۰ کابوس مشترکی که اغلب انسان‌ها در خواب می‌بینند
استدعای آیت‌اللهی که میگفت شاه باید بماند
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
goftar10-2.jpg
اتهام تجاوز شهره قمر بازیگر به یک کارگردان سرشناس
goftar27-3.jpg
هدیه تهرانی؛ بازیگر زن پولساز دهه ۸۰ چگونه به شهرت رسید؟
gtv.jpg
بیش از ۲۵ جوک کوتاهِ بی مزه
chef.jpg
اولین زن قناد ایرانی که موفق به دریافت نشان شوالیه از کشور فرانسه شد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy