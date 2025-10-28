مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی: تصاویر ماهواره‌ای از احتمال از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در ایران خبر می‌دهند.

-عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی عنوان کرد، «در بازرسی‌های اخیر هیچ‌گونه دسترسی به مراکزی که در جنگ اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفتند، داده نشده است.»

-دکتر یسری ابوشادی بازرس ارشد سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهارنظری گفت ایران می‌تواند بیش از ۱۰ بمب اتم با ۵۰۰ کیلوگرم مواد غنی‌سازی ۶۰ درصد بسازد. او می‌گوید: «ایران تجهیزات پیشرفته برای غنی سازی این اورانیوم به میزان ۳۰ درصد بیشتر دارد.اینکه ایران تصمیم دارد چنین کاری بکند یا نه، مسئله دیگری است. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.»

-همزمان «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی» (CSIS) با استناد به تصاویر ماهواره‌ای جدید گزارش داد ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل که موجب آسیب به برخی تأسیسات کلیدی شد، ساخت‌وساز در یک سایت بزرگ زیرزمینی نزدیک نطنز را ادامه داده است.

-پژوهشگران گفتند هنوز مشخص نیست ایران در حال تکمیل سالن مونتاژ سانتریفیوژ برنامه‌ریزی‌شده است یا در حال بازطراحی سایت برای انتقال سایر فعالیت‌های حساس هسته‌ای به زیر زمین. همچنین احتمال داده‌اند ایران در حال آماده‌سازی یک تأسیسات مخفی غنی‌سازی باشد که از ذخیره باقی‌مانده ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد استفاده کند.



