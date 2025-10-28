ایندیپندنت فارسی - ویدیویی از یک عروسی در شبکههای اجتماعی پربازدیده شده است که در آن، خواننده زادروز کوروش کبیر، هفتم آبان و سالروز تولد محمدرضا شاه پهلوی، آریامهر را شادباش میگوید.
این ویدیو اولین بار در اواخر مرداد در شبکههای اجتماعی منتشر شده و احتمالا در سالهای قبل ضبط شده است.
این عروسی که با رقص بانوانی با لباسهای سنتی ایرانی همراه است براساس اطلاعات موجو در شبکههای اجتماعی در نورآباد ممسنی استان فارس برگزار شده است.
