Monday, Oct 27, 2025

صفحه نخست » گروگان تازه جمهوری اسلامی در اوین

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgکامران حکمتی، یهودی دو تابعیتی و مبتلا به سرطان؛ گروگان تازه جمهوری اسلامی در اوین

توانا - در طی جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی هموطنان بسیاری را بازداشت کرد، از جمله افراد بازداشت شده چندین شهروند دو تابعیتی بودند، یکی از آن‌ها کامران (یهودا) حکمتی است.

آقای کامران حکمتی که حدود ۷۰ سال سن دارد، به‌دنبال ورود به ایران برای دیدار با بستگان خود، همزمان با جنگ ۱۲ روزه در ایران بازداشت شده است.

کامران (یهودا) حکمتی یک جواهرساز یهودی ایرانی-آمریکایی است که در دهه هفتاد زندگی خود به سر می‌برد. پروفایل‌ لینکدین او نشان می‌دهد که او مدیر و مدیرعامل ون گوگ کوتور و مدیرعامل و رئیس شرکت کامیکو است. پروفایل او همچنین دارای مدرک لیسانس در رشته تجارت و فلسفه از کالج باروک و مدرک نامشخصی در رشته دین‌شناسی تطبیقی، فلسفه و مطالعات دینی از دانشگاه نیویورک است.

آقای حکمتی به عنوان یک شهروند یهودی، همواره جزو مدعوین به سخنرانی‌های روسای جمهور (جمهوری اسلامی) در سازمان ملل بوده است.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) پیشتر گزارش داده بود که حکمتی یکی از دو یهودی ایرانی-آمریکایی است که توسط رژیم به ظن جاسوسی برای اسرائیل گروگان گرفته شده است. طبق گزارش رسیده به آموزشکده توانا، آقای حکمتی در سال ۱۳۹۰ سفری به کشور اسرائیل داشته و همین امر برای مقامات امنیتی جمهوری اسلامی حساسیت برانگیز. شده است.

آقای حکمتی در ماه‌های ابتدایی بازداشت در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات نگهداری می‌شد. او همزمان با انتقال زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین در اواسط مرداد ماه ۱۴۰۴ ابتدا به سالن یک بند هفت زندان اوین و سپس به سالن سه این بند منتقل شد.

طبق گزارش دریافتی غیر از ایشان سه شهروند یهودی دیگر (پدرام یعقوبی، نجات گل شیرازی و پسرش) در این بند محبوس هستند که همگی در جریان جنگ ۱۲ روزه بازداشت شده‌اند. اتهام همگی آن‌ها داشتن سابقه سفر به اسرائیل بوده است.

طبق گزارش دریافتی کامران حکمتی به ۴ سال و
پدرام یعقوبی به ۲.۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
آقای حکمتی و آقای یعقوبی مشمول عفو معیاری شدند، یعنی سه پنجم از باقی‌مانده حکمشان بخشیده شده است.

آقای کامران حکمتی در حالی دوران حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند که مبتلا به بیماری «سرطان مثانه» است و نیاز به درمان و جراحی دارد، اما مقامات زندان در رسیدگی درمانی به او تعلل کرده و هنوز او را برای معاینه پزشک قانونی اعزامش نکرده‌اند.

این در حالی است که این بیماری اساسا جزو بیماری‌هایی هست که باید مشمول «عدم تحمل حبس کیفر» شود و در صورت تایید پزشکی قانونی ایشان باید فورا آزاد شده و تحت درمان قرارگیرند.

kadivar.jpg
افزایش تمایل به بازنمایی بدن و جذابیت‌های جنسی در ایران
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
فعال سیاسی اصولگرا : هیچ موشکی به ساختمان شیشه ای صداوسیما اصابت نکرد

