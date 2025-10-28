Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » میهمانخانه مهمان کش ....، گیله مرد

Gileh_Mard.jpgاینجا در شمال کالیفرنیا دو سه روزی بارندگی داشتیم. بارندگی که نه، شب ها یکی دو ساعتی میبارید و روزها خورشید از پس پشت ابرها جلوه گری میکرد.

امروز که از خانه بیرون زده بودم نگاهی به دور و برم انداختم دیدم همه جا سبز شده است . کوهها ، دشت ها ، جلگه ها ، باغات و مزارع . سبز سبز . بوی بهار میآمد.

آمدم خانه ؛ سرشار از حال و هوایی بهاری ؛ سرشار از سرسبزی ؛ سبکبار و سبکبال ؛ سبز سبز ، همچون دشتی سبز که در چشم اندازم بود.

رفتم به خانه شیشه ای دوستان; به همین دنیای مجازی! به قصد گشت و گذاری ؛ به هوای خبری و نظری و پیام مهری.

اما انگار زمستان در ژرفای دل همگان خانه کرده است.

انگار در مکتب زندگی چیزی جز خشم و عربده و دشنام نیاموخته ایم.
انگار محبت و همدلی نه ، حتی آدمیت هم از جامه و جامعه و روح و روان مان رخت بر بسته است.

آنچه دیدم و خواندم ، همه یقه درانی های جاهل مآبانه ؛ همه خط و نشان کشیدن های کودکانه ؛ و همه تهدید و دشنام بود ؛ همچون نقل و نباتی.

و مانده بودم حیران که این مبارزان ! این آزادیخواهان ! این فداییان و سینه چاکان دموکراسی! این پیام آوران اتحاد و برابری ! اگر روزی روزگاری - زبانم لال - بر مسندی و تختی و منبری و مقامی تکیه زنند با دیگران چه خواهند کرد ؟ یعنی همه را در برابر کوره خورشید کباب میکنند ؟امروز با مسلسل کلام تلخ و فردا با گلوله های کلاشینکف؟!

و از بامداد تا کنون این سخن نیمای شعر پارسی در روح و جان و ذهن و ضمیرم تکرار میشود و تکرار میشود و آرامش و آسایش از من گرفته است:

من دلم سخت گرفته ست از اين
میهمانخانه مهمان کش روزش تاریک
که به جان هم نشناخته انداخته است
چند تن خواب آلود
چند تن ناهموار
چند تن نا هشيار

گیله مرد ( حسن رجب نژاد )

مطلب قبلی...
grad.jpg
از برادر تا دکتر؛ حکایت صعود در جمهوری مدرک‌دار، پارسا زندی
مطلب بعدی...
Ahmad_Alavi.jpg
اقتصاد سیاسی جعل مدرک در ایران: بازتولید الیگارشی از مسیر مدرک تقلبی، احمد علوی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28-1.jpg
شیرین مقدم؛ از جنجال رابطه با علی ضیا تا داوری در برنامه «زن روز»
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟
oholic28.jpg
چرا مغز آقایان زودتر تحلیل می رود؟
goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
gtv.jpg
تصاویری دیده نشده از محمود قربانی
goftar27.jpg
‏جاستین ترودو و کتی پری رابطه خود را در پاریس علنی کردند
daily27.jpg
کدام هنرمندان در بزرگداشت کورش در تورنتو حضور داشتند
goftar27-2.jpg
عادات صبحگاهی برای افزایش انرژی، کاهش وزن و جوان‌تر شدن

از سایت های دیگر

گزارش تصویری: اولین مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما
انواع مستی کدام است؟
خوراکی‌های تلخی که به سلامت کبد کمک می‌کنند
فرانسوی‌ها چند بار در ماه رابطه جنسی دارند و اولین بار در چه سنی سکس را تجربه می‌کنند؟

پر بیننده ترین ها



gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
oholic26-1.jpg
راه های پیشگیری از آلزایمر
one26-1.jpg
شرایط زندگی در ونزوئلا
goftar10.jpg
پدر ۷۶ ساله ایلان ماسک شایعه تولد دومین فرزند مشترک با جنا، دخترخوانده‌ ۳۵ ساله‌اش را تایید کرد
gtv.jpg
پنج چیزی که نباید با چت جی‌پی‌تی در میان بگذارید
goftar25-1.jpg
۵ اقدام مهم برای اینکه ۱۰۰ سال عمر کنید؛ از نخ دندان و سونا تا تعداد دفعات رابطه جنسی

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy