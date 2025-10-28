نقل است از روزگاری نه چندان دور که در این ملک، ساده‌پوشی مایه فخر بود و تواضع زینت قدرت.

مردان دولت را برادر می‌خواندند، و زنان خدمتگزار را خواهر.

و اگر یکی را دکتر گفتندی، گویی ناسزایی گفته‌اند!

چه آنکه دکتری در آن عهد، بوی فرنگ داشت و رنگ طاغوت،

و کراوات نشانی از غفلت دل بود نه علم عقل.

اما روزگار بر یک حال نماند.

همان برادران دیروز که بر خاک می‌نشستند و از بی‌فرشی نمی‌نالیدند،

به مرور، حاجی شدند و به مکه رفتند و بازآمدند با عبایی سنگین‌تر و نگاهی بلندتر.

حاجیان نیز که از صفا و مروه فارغ شدند،

هوای مدرک در سرشان افتاد و راهی دانشگاه‌های آزاد و نیمه‌آزاد گشتند؛

و ناگاه از حجره تا هاروارد را در سه ترم طی کردند.

چنین شد که هر حاجی، دکتری بر دوش گرفت،

و هر دکتر، جاه و مقامی تازه یافت.

علم در ترازوی رانت

در عهدی که گذشت، مردی را دیدم که از کاغذ تنها پلاک بسیج خوانده بود،

اما اینک بر مسند هیئت علمی تکیه زده و بر دیگران درس تحقیق می‌داد.

پرسیدم: ای دکتر، این علم از کجا آموختی؟

گفت: از سفر علمی دو ماهه‌ام به بلاروس!

و چنان گفت که گویی ابن‌سینا در تبعید، در تاشکند علم طب آموخته است!

در آن روزگار، دکانی گشوده شد که در آن علم را مثقالی می‌فروختند.

پول بدهی، دکتر شوی؛

حرف بزنی، متفکر شوی؛

و اگر اندکی هم پارتی در میان بود، به مرتبه استادی برسی!

از آن پس، مدرک را نه از مکتب، بلکه از محفل باید گرفت.

دانشگاه‌ها بازار شدند و علم، متاعی برای نمایش.