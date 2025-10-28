مقدمه

بنا به گزارش رسانه های ایران، مدرک تحصیلی جعلی سه نماینده اصولگرای مجلس ولایی با نامهای احمد مهدوی ابهری، عفت شریعتی و امیر علاس سلطانی همراه با موسسه کلاهبردار در نوبت رسیدگی فضایی صورت گرفته است. البته پدیدهٔ جعل مدارک تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک تخلف اداری یا اخلاقی است. چون افشاء کشف مدارک جعلی گسترده است؛ مثلاً در سال ۱۳۹۹، بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی در میدان انقلاب تهران کشف شد.

این پدیده، بخشی از سازوکار بازتولید قدرت در ساختاری الیگارشیک است که اعتبار اجتماعی و سیاسی را از طریق سرسپردگی به رهبر حاکمیت، نه شایستگی، تخصیص می‌دهد. در چنین نظامی، مدرک تحصیلی به ابزارعبور از موانع دیوانسالارانه و ورود به حلقهٔ مقامات رانتی تبدیل می‌شود. این گزارش با تلفیق دو رویکرد نظری -- اقتصاد سیاسی فساد اقتصادی ساختاری- سیستماتیک و اقتصاد سیاسی الیگارشیک -- به بررسی شواهد، علل ساختاری و پیامدهای اجتماعی این پدیده می‌پردازد.

فساد در نظام‌های سیاسی استبدادی و اقتدارگرا، اغلب شکلی نهادی به خود می‌گیرد و از سطح رفتارهای فردی فراتر می‌رود. یکی از مصادیق بارز این فساد ساختاری-سیستماتیک در ایران، رواج کسب مدارک تحصیلی تقلبی- جعلی میان مقامات و مدیران حکومتی است.

جعل مدرک در چنین سیستمی نه‌تنها تخلفی اداری به شمار نمی رود، بلکه ابزاری برای کسب اعتبار رسمی دیوانسالارانه- سیاسی، ورود به نهادهای قدرت، و قانونی سازی دریافت رانت محسوب می‌شود. این پدیده، نشانه‌ای از تزلزل سرمایهٔ نمادین و مشروعیت تخصصی در نظام ولایی است؛ بطوریکه که عنوان «دکتر»، «آیت‌الله»، یا «حجت‌الاسلام دکتر» یا «سید سردار دکتر خلبان» کارکردی فراتر از معناهای علمی پیدا کرده و به نشانه‌ای از اقتدار و نفوذ سیاسی بدل شده است.

۱. شواهد تجربی و موارد مستند جعل مدرک در میان مقامات ایرانی

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و منابع رسمی داخلی و خارجی، موارد متعدد و برجسته‌ای از جعل مدرک یا صدور مدارک مشکوک در میان مقامات جمهوری اسلامی ثبت شده است:

علی کردان، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۷)، مدعی دریافت دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه آکسفورد بود. بررسی‌ها نشان داد این مدرک جعلی است؛ متن مدرک مملو از اشتباهات املایی بود و آکسفورد صدور چنین مدرکی را تکذیب کرد. کردان در نهایت استیضاح و برکنار شد.