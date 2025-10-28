ما در بنیاد میراث پاسارگاد، هرگز فکر نکرده ایم که این استقبال شگرف از سوی یک نهاد کوچک و نتایج حیرت انگیز آن به دلیل قدرت ما بوده باشد، بلکه واقف بوده و هستیم که پشت این پیشنهاد حقانیتی تاریخی قرار داشت که از قدرت حیرت انگیز، وبا ارزش فرهنگی برمی آید که همیشه قابلیت به روز شدن دارد و تکیه اش نه بر قدرت که بر عشق مردمان با هر مذهب و مرام و جایگاهی می باشد.

این پیشنهاد بی آن که هیچ مقام دولتی و یا هیچ شخصیت مذهبی پشت آن باشد به سرعت مورد قبول شخصیت های فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت، زبان به زبان در بین مردمان گشت و نه تنها در حافظه ی یک ملت بزرگ هک شد، بلکه در کشورهای دیگر هم مورد قبول قرار گرفت.

در آستانه ی روز کوروش بزرگ هستیم: روز هفتم آبان (۲۹ اکتبر)؛ روزی که بیست سال پیش (۱۳۸۴- ۲۰۰۵) به نام روز کوروش بزرگ از سوی «بنیاد میراث پاسارگاد» پیشنهاد و ثبت تاریخ شد. *

ما در زمانه ای دست به دامان ملتی شدیم که حکومتی اشغالگر و ضد ایرانی، قصد داشت یادبودهای بزرگترین شخصیت سیاسی تاریخ ایران را نابود کند، شخصیتی که بیش از ۲۵۰۰ سال قبل، صدای حقوق بشر را (با توجه به ارزش های آن زمان) در جهان به ثبت رسانده بود.

و این ملت می دید که نه تنها حقوق امروز خودش از سوی این حکومت از بین رفته، بلکه قرار است که حتی نشانه های بخشی از تاریخ افتخار آمیز او، در ارتباط با حقوق انسان، به ویرانی کشانده شود.

و چنین بود که ایرانیان در داخل و خارج نه تنها روز کوروش بزرگ را به عنوان روزی تاریخی و افتخارآمیز پذیرفتند بلکه همه ساله از سراسر ایران به پاسارگاد رفتند تا آن را در زادگاه و خانه او جشن بگیرند. و حکومت اشغالگر، هراسیده به جان مردم افتاد تا جایی که در سال های ۹۶ و ۹۷ شرکت کنندگان را زدند و آزار دادند و به زندان انداختند و رفتن به پاسارگاد را در روز کوروش بزرگ ممنوع کردند.

اما چه باک، روز کوروش دیگر فقط در پاسارگاد برگزار نمی شود و در هر خانه و شهری اگر یک ایرانی عاشق فرهنگ ایران زندگی کند، روز کوروش گرامی داشته می شود.

بنیاد میراث پاسارگاد امسال نیز در بیستمین سالگرد تاسیس خود، با افتخار بیستمین سال نامگذاری روز کوروش بزرگ را با حضور شما مردمان شریف ایران جشن می گیرد.

روز کوروش بزرگ خجسته باد

شکوه میرزادگی از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

آبان ۱۴۰۴ - اکتبر ۲۰۲۵

بنیاد میراث پاسارگاد