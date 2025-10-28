Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » اعتراف ضمنی پاسدار رژیم به نزدیک بودن خاتمه این بساط در ایران، علی اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr_2.jpgاظهارات اخیر پاسدار حسن زاده، در محافل مستقل و بیطرف ، به معنی اختصاص نود درصد بودجه کشور، برای صرف ماشین سرکوب مردم تعبیر شده است.به گفته وی گشت های خیابانی ،از ماموریت های اصلی بسیج و سپاه، در حوزه ها ، پایگاهها و گردان های تهران بزرگ است.که شامل مجموعه ای از گشت های پیاده،موتوری،خود رویی و ترکیبی ( هر دو ) امنیت و بازرسی در بزرگراهها و خیابانهای اصلی،میادین ،محلات ،ارتفاعات شمالی!؟‌ و حاشیه تهران می باشد، به اضافه یار رسانی ،به نیروهای انتظامی و کنترل شرایط ،در محلات ،معابر و نقاط ورودی و خروجی،کوچه به کوچه،خیابان به خیابان و...که با بیانیه دیگری ،اختصاص هشتاد هزار حجاب بان در تهران، باین ماشین سرکوب ملت، افزوده شده است.

باین ترتیب، نگرانی رژیم نه از حملات آمریکا و اسرائیل و نه هیچ اقدام دیگر از خارج ،بلکه اعلام جنگ تمام عیار، با همه نیروها و مزدوران،تروریست ها،حقوق بگیران اسلحه و چاقو و قمه بدست و.. تنها علیه ملت ایران ،با تجهیز اینهمه بودجه و نفرات و امکانات بوده است.

نتیجه ۱- این یک اعتراف رسمی مقام نظامی رژیم حاکم ،مبنی بر اعلام جنگ یک رژیم تا دندان مسلح است ،با ملت ایران ،آنهم بدون هیچگونه اسلحه و مهمات و تنها داشتن جان شیرین خود و جیب های خالی ،که رژیم دزد و فاسد حاکم ، همه چیز را از آنها ربوده است.

نتیجه ۲- این اعتراف، می تواند و باید در دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.

نتیجه ۳- در عین حال اعتراف ضمنی رژیم است .مبنی بر این که این بساط ،کاملا از درون پوسیده و جز توسل به ماشین سرکوب، چیزی برای ادامه حیات خویش ندارد و در نتیجه در آستانه فروپاشی تمام عیار است.که فقط به یک تکان شدید نیاز است.که ملت خشمگین و عصیان زده و همه چیز از دست داده ایران،در یک پیچ تاریخی پیش رو، بطور غافلگیرانه و غیر مترقبه ،اما حتمی و در یک چشم به هم زدن کار را تمام خواهد کرد.

