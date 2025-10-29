چگونه رژیم ملایان تهران جنگی مقدس علیه آگاهی به راه انداخته است و چرا «مدافعان حقوق بشر» ایرانی در برابر این ظلم سکوت کرده‌اند

بار دیگر، شهروندان بهایی ایران زیر مشت آهنین حکومت ملایان شیعه در تهران خرد می‌شوند؛ رژیمی که بربریت خود را در پوشش دین پنهان می‌کند و ترسش از آگاهی را پشت اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «انحراف از شرع اسلام» پنهان می‌سازد

در هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از آزار و سرکوب علیه بزرگ‌ترین اقلیت دینیِ غیرمسلمان ایران به راه افتاده است. دادگاهی در سمنان، خانم «انیسا فناییان» را به هشت سال زندان محکوم کرده است تنها به جرمِ کمک داوطلبانه برای آموزش کودکان محروم. هم‌زمان، شش زن بهایی در همدان ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زرّیندخت احدزاده و ژاله رضایی احضار و زندانی شده‌اند تا احکام طولانی‌مدت خود را صرفاً به دلیل باور به آیین بهایی و آموزش اصول اخلاقی و معنوی دین خود بگذرانند

الگوی این آزار و ستم کاملاً تکراری و آشناست. دستگاه موسوم به «قضایی» جمهوری اسلامی، ابزار عدالت نیست بلکه سلاحی برای ارعاب ایدئولوژیک است. احکام آن، تکرار بی‌پایان همان اتهامات ساختگی است: «تشکیل گروه به قصد برهم‌زدن امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت‌های آموزشی منحرف». در واقع، از سال ۱۳۵۷ تاکنون، این اتهامات ساختگی پوششی بوده‌اند برای سرکوب سازمان‌یافته جامعهٔ بهایی از مصادرهٔ اموال گرفته تا محرومیت از تحصیل و اشتغال و اعدام رهبران آنان

جرمی به نام نیکوکاری

این‌که آموزش کودکان فقیر «تهدیدی علیه امنیت ملی» تلقی می‌شود، نشان‌دهندهٔ ترس عمیق ملایان از دانش است. ملایان از آگاهی می‌ترسند، به‌ویژه وقتی این آگاهی از چارچوب تنگ ایدئولوژی آنان بیرون می‌زند. در آیین بهایی، آموزش و پرورش اخلاقی وظیفه‌ای مقدس و راهی برای تعالی جامعه است؛ اما برای نظامی که بر جهل و تعصب بنا شده، چنین اندیشه‌هایی تحمل‌ناپذیر است

آزار بهاییان در ایران حاصل رفتار چند قاضی متعصب یا مأموران خودسر نیست؛ بلکه سیاستی برنامه‌ریزی‌شده از سوی حکومت است طراحی‌شده در وزارت اطلاعات و اجراشده در دادگاه‌های انقلاب. ریشهٔ این سیاست در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که عمداً آیین بهایی را از رسمیت می‌اندازد تا هرگونه ظلم، مصادره و سرکوب را توجیه کند

اما باید پرسید: بر اساس کدام دین یا منطق، زنان را به جرم آموزش کودکان به زندان می‌افکنند؟ در کدام کتاب آسمانی نوشته شده که می‌توان اموال خصوصی مردم را به نام «غنیمت شرعی» مصادره کرد؟ این اعمال نه دینی‌اند و نه عقلانی بلکه ابزار ظلم و استبدادند