Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » دموکراسی بدون «جاوید شاه»؟ بی‌معناست! ارشان آذری

azari.jpgآزادیِ گفتار نه هدیه‌ای است از بالا و نه امتیازی تشریفاتی. در دموکراسیِ راستین، حتی فریادی که خوشایندِ ما نیست، باید شنیده شود. فریادِ «جاوید شاه» امروز، پژواکِ آزادیِ بیان است -- نه تهدیدِ آن.

آزاداندیشی و آزادیِ گفتار، کالایی تشریفاتی یا سهمیه‌ای نیست که هرکس به سلیقه‌اش تکه‌ای از آن را بردارد و بخشِ دیگران را قیچی کند. امروز که سخن از مردم‌سالاری و مجلسِ چند‌صدایی می‌رود، باید روشن و بی‌پروا گفت: حقِ بیانِ یک شعار ملی -- هرچند برای برخی ناآشنا یا ناخوشایند باشد -- حقی بنیادین است.

ما، پادشاهی‌خواهانِ ایرانی، چه درونِ میهن و چه در برون‌مرز، شعارِ «جاوید شاه» را نه یادگاری از گذشته، که پژواکی از هویتِ جمعیِ خود می‌دانیم. این فریاد از دلِ تجربه و دلتنگی برمی‌خیزد؛ از یادِ روزگاری که امنیت و نظم و شرافت، هنوز معنایی داشت. و این حقِ مردم است که آن را فریاد بزنند.

برخی، از سرِ دلسوزی یا بیمِ بازگشتِ استبداد، می‌کوشند این صدا را خاموش کنند. اما باید پرسید: چگونه می‌توان به نامِ پیشگیری از استبداد، زبانِ مردم را بست؟ آیا این خود، شکلِ دیگری از همان استبداد نیست؟ اگر امروز حقِ مردم در گفتنِ یک شعار ساده را نپذیریم، فردا چگونه از آزادیِ گفتارِ دیگران دفاع خواهیم کرد؟

تفاوتِ ما با کسانی که از «خطرِ شعار» می‌گویند روشن است: ما خواهانِ خفقان نیستیم، خواهانِ به‌رسمیت‌شناختنِ حقوقِ شهروندی هستیم. اگر شاهزاده رضا پهلوی -- از جایگاهِ اخلاقی و مسئولانه‌اش -- توصیه کند که این شعار سر داده نشود، ما این نظر را محترم می‌شماریم؛ اما آزادیِ انتخابِ مردم را نیز محترم می‌دانیم. تصمیم دربارهٔ بیانِ یک شعار، از آنِ مردم است، نه هیچ مقام و ناظرِ بیرونی.

باید فرق نهاد میان «شعارِ مردمی» و «عملِ سازمان‌یافته». فریادِ خودجوشِ مردم، توطئه نیست. آن‌که احساسِ جمعی را محکوم می‌کند، در واقع از مردم‌سالاری تنها نامش را وام گرفته است. ما حق داریم خاطره و باورِ خود را آشکارا بیان کنیم -- و هیچ‌کس مجاز نیست آن را «بازگشت به سلطه» بخواند.

مردم‌سالاری یعنی پذیرشِ صدای مردم -- حتی صدایی که خوشمان نیاید.

من و همفکرانم صریح می‌گوییم: ما حق داریم «جاوید شاه» را فریاد بزنیم.
این حق، خطِ قرمزِ ماست.

و این خط قرمز را به هیچ قدرتی، هیچ عقلِ نخبگانی، و هیچ بیمِ خیالی تسلیم نخواهیم کرد.

مطلب قبلی...
Ahmad_Alavi.jpg
اقتصاد سیاسی جعل مدرک در ایران: بازتولید الیگارشی از مسیر مدرک تقلبی، احمد علوی
مطلب بعدی...
farokhisb.jpg
از گفت‌وگو تا غوغاسالاری؛ کنفرانس اسلو و جدال میان اعتدال و تندروی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28-1.jpg
شیرین مقدم؛ از جنجال رابطه با علی ضیا تا داوری در برنامه «زن روز»
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟
oholic28.jpg
چرا مغز آقایان زودتر تحلیل می رود؟
goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
gtv.jpg
تصاویری دیده نشده از محمود قربانی
goftar27.jpg
‏جاستین ترودو و کتی پری رابطه خود را در پاریس علنی کردند
daily27.jpg
کدام هنرمندان در بزرگداشت کورش در تورنتو حضور داشتند
goftar27-2.jpg
عادات صبحگاهی برای افزایش انرژی، کاهش وزن و جوان‌تر شدن

از سایت های دیگر

۱۰ کابوس مشترکی که اغلب انسان‌ها در خواب می‌بینند
دختران و نوه‌های حاکمان ایران، در لس‌آنجلس مینی‌ژوپ می‌پوشند
۱۰ کابوس مشترکی که اغلب انسان‌ها در خواب می‌بینند
استدعای آیت‌اللهی که میگفت شاه باید بماند

پر بیننده ترین ها



gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
goftar10-2.jpg
اتهام تجاوز شهره قمر بازیگر به یک کارگردان سرشناس
goftar27-3.jpg
هدیه تهرانی؛ بازیگر زن پولساز دهه ۸۰ چگونه به شهرت رسید؟
gtv.jpg
بیش از ۲۵ جوک کوتاهِ بی مزه
chef.jpg
اولین زن قناد ایرانی که موفق به دریافت نشان شوالیه از کشور فرانسه شد
gtv.jpg
تصاویری از گردهمایی ایرانیان پادشاهی خواه در مقابل کاخ سفید

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy