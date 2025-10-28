آزادیِ گفتار نه هدیه‌ای است از بالا و نه امتیازی تشریفاتی. در دموکراسیِ راستین، حتی فریادی که خوشایندِ ما نیست، باید شنیده شود. فریادِ «جاوید شاه» امروز، پژواکِ آزادیِ بیان است -- نه تهدیدِ آن.

آزاداندیشی و آزادیِ گفتار، کالایی تشریفاتی یا سهمیه‌ای نیست که هرکس به سلیقه‌اش تکه‌ای از آن را بردارد و بخشِ دیگران را قیچی کند. امروز که سخن از مردم‌سالاری و مجلسِ چند‌صدایی می‌رود، باید روشن و بی‌پروا گفت: حقِ بیانِ یک شعار ملی -- هرچند برای برخی ناآشنا یا ناخوشایند باشد -- حقی بنیادین است.

ما، پادشاهی‌خواهانِ ایرانی، چه درونِ میهن و چه در برون‌مرز، شعارِ «جاوید شاه» را نه یادگاری از گذشته، که پژواکی از هویتِ جمعیِ خود می‌دانیم. این فریاد از دلِ تجربه و دلتنگی برمی‌خیزد؛ از یادِ روزگاری که امنیت و نظم و شرافت، هنوز معنایی داشت. و این حقِ مردم است که آن را فریاد بزنند.

برخی، از سرِ دلسوزی یا بیمِ بازگشتِ استبداد، می‌کوشند این صدا را خاموش کنند. اما باید پرسید: چگونه می‌توان به نامِ پیشگیری از استبداد، زبانِ مردم را بست؟ آیا این خود، شکلِ دیگری از همان استبداد نیست؟ اگر امروز حقِ مردم در گفتنِ یک شعار ساده را نپذیریم، فردا چگونه از آزادیِ گفتارِ دیگران دفاع خواهیم کرد؟