عبرت از بانک آینده، اصلاح یا انحلال ۵ بانک دیگر
یورونیوز - با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند موسوم به «گزیر» با عاملیت بانک ملی ایران، یکی از بزرگترین پروندههای ناترازی در نظام بانکی ایران وارد مرحله نهایی شد.
بر اساس آخرین ارزیابی بانک مرکزی، پنج بانک دیگر نیز همچنان از شاخص نرمال کفایت سرمایه پایینترند و در معرض هشدار قرار دارند:
بانک سرمایه (منفی ۳۲۸)، بانک دی (منفی ۸۱)، بانک سپه (منفی ۲۳)، بانک ایرانزمین (منفی ۲۱) و مؤسسه ملل (منفی ۱۶).
محمد شیریجیان، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در تازهترین اظهارات خود تأکید کرده است که اولویت بانک مرکزی، «اصلاح و احیای بانکهای ناتراز» است اما در صورت ناکامی این بانکها در اجرای برنامه اصلاحی، این نهاد از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای ورود به مرحله «گزیر» استفاده خواهد کرد.
به گفته او، تاکنون دو بانک از فهرست ناترازها خارج شدهاند اما در صورت بی نتیجه ماندن اصلاحات، با تعیین هیئت سرپرستی و ارزشگذاری داراییها، فرآیند گزیر به اجرا درمیآید.
مقامهای پولی میگویند هدف از اجرای گزیر، «حفظ حقوق سپردهگذاران و بازگشت انضباط به نظام بانکی» است اما تحلیلگران هشدار میدهند اگر روند اصلاح ساختار مالی بانکها شتاب نگیرد احتمال تکرار تجربه بانک آینده در دیگر مؤسسات مالی نیز وجود دارد.
