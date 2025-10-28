Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » بانک مرکزی به این ۵ بانک هشدار داد: خطر انحلال شما هم در پیش است

banks.jpgعبرت از بانک آینده، اصلاح یا انحلال ۵ بانک دیگر

یورونیوز - با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند موسوم به «گزیر» با عاملیت بانک ملی ایران، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های ناترازی در نظام بانکی ایران وارد مرحله نهایی شد.

بر اساس آخرین ارزیابی بانک مرکزی، پنج بانک دیگر نیز همچنان از شاخص نرمال کفایت سرمایه پایین‌ترند و در معرض هشدار قرار دارند:

بانک سرمایه (منفی ۳۲۸)، بانک دی (منفی ۸۱)، بانک سپه (منفی ۲۳)، بانک ایران‌زمین (منفی ۲۱) و مؤسسه ملل (منفی ۱۶).

محمد شیریجیان، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده است که اولویت بانک مرکزی، «اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز» است اما در صورت ناکامی این بانک‌ها در اجرای برنامه اصلاحی، این نهاد از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای ورود به مرحله «گزیر» استفاده خواهد کرد.

به گفته او، تاکنون دو بانک از فهرست ناترازها خارج شده‌اند اما در صورت بی‌ نتیجه ماندن اصلاحات، با تعیین هیئت سرپرستی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، فرآیند گزیر به اجرا درمی‌آید.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

مقام‌های پولی می‌گویند هدف از اجرای گزیر، «حفظ حقوق سپرده‌گذاران و بازگشت انضباط به نظام بانکی» است اما تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر روند اصلاح ساختار مالی بانک‌ها شتاب نگیرد احتمال تکرار تجربه بانک آینده در دیگر مؤسسات مالی نیز وجود دارد.

مطلب قبلی...
navy2.jpg
عملیات مخفی اسرائیل برای نابودی زیرساخت‌های نیروی دریایی جمهوری اسلامی
مطلب بعدی...
viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg
از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟
goftar28-1.jpg
شیرین مقدم؛ از جنجال رابطه با علی ضیا تا داوری در برنامه «زن روز»
one28.jpg
منیر آخوندنیا مادر سوسن تسلیمی و از اولین بازیگران سینمای ایران
gtv.jpg
تصاویری دیده نشده از محمود قربانی
oholic28.jpg
چرا مغز آقایان زودتر تحلیل می رود؟
goftar27.jpg
‏جاستین ترودو و کتی پری رابطه خود را در پاریس علنی کردند
daily27.jpg
کدام هنرمندان در بزرگداشت کورش در تورنتو حضور داشتند

از سایت های دیگر

آلت تناسلی اسکی‌باز سوئدی در سرمای مسابقه یخ زد
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است
گزارش تصویری: اولین مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
goftar10-2.jpg
اتهام تجاوز شهره قمر بازیگر به یک کارگردان سرشناس
goftar27-3.jpg
هدیه تهرانی؛ بازیگر زن پولساز دهه ۸۰ چگونه به شهرت رسید؟
gtv.jpg
بیش از ۲۵ جوک کوتاهِ بی مزه
chef.jpg
اولین زن قناد ایرانی که موفق به دریافت نشان شوالیه از کشور فرانسه شد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy