رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی: نظرات شخصی خود را به نام پزشکی قانونی بیان میکنند
یورونیوز - عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور روز سهشنبه در حاشیه نشست خبری قوه قضاییه و در پاسخ به پرسشی درباره پرونده پژمان جمشیدی تأکید کرد که این سازمان تاکنون هیچ اطلاعرسانی عمومی درباره جزئیات این پرونده انجام نداده است.
او گفت: «در برخی خبرها مطرح شده که در پروندههای مربوط به ایشان موضوع تجاوز از سوی پزشکی قانونی تأیید شده است. باید توجه داشت که گاهی افراد غیرمسئول، نظرات شخصی خود را به نام پزشکی قانونی بیان میکنند که این کار صحیح نیست.»
مسجدی افزود: «هموطنان عزیز مستحضرند که در حوزه اطلاعرسانی پروندههای قضایی، پزشکی قانونی تنها بخشی از فرایند رسیدگی است و ما بهعنوان یک دستگاه علمی و تشخیصی، اطلاعات خود را بهصورت عمومی منتشر نمیکنیم.»
به گفته او نظر کارشناسی پزشکی قانونی صرفا در اختیار دستگاه قضایی و قضات قرار میگیرد و در صورت نیاز، کارشناسان این سازمان در جلسات قضایی حاضر میشوند و گزارشهای علمی خود را ارائه میکنند.
او در پایان تأکید کرد: «هیچ اطلاعرسانی عمومی درباره جزئیات این پرونده از سوی پزشکی قانونی صورت نمیگیرد.»
همچنین کامبیز برجاس، یکی از وکلای پژمان جمشیدی این اتهام را «بهطور کامل بیاساس» خوانده و گفته است که وکلا هنوز به پرونده دسترسی رسمی ندارند. او افزوده که «در حال حاضر هیچ دلیل متقنی در پرونده وجود ندارد» و روند قضایی در مرحله بررسی مقدماتی است.
اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر برخی رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی مدعی شده بودند نتایج آزمایشهای پزشکی قانونی در پرونده پژمان جمشیدی وقوع تجاوز را تأیید کرده است؛ ادعایی که اکنون از سوی مقام رسمی این نهاد رد شده است.
