نقد تلفیقی دو مقاله‌ی امیر دها در پرتو تجربه‌ی مردمی، فلسفه‌ی سیاسی، و بازاندیشی تاریخی

اسماعیل لیاقت

> در برابر منطق تصویرسازی و بازارگرایی سیاسی، این مقاله با نقد دو متن امیر دها، به بازخوانی تجربه‌ی تاریخی، فلسفه‌ی کرامت، و صدای جنبش‌های مردمی می‌پردازد. دعوت به وحدت، اگر از دل میدان نیاید، به تبعیت بدل می‌شود--نه کنش.

در لحظه‌ای که سیاست ایران میان تصویرسازی رسانه‌ای و فرسایش میدان گفت‌وگو سرگردان است، امیر دها در دو مقاله‌ی اخیر خود--«منافع ملی زیر ضربات یک قرن دروغ» و «اگر نه اکنون، پس چه زمانی؟»--اپوزیسیون را به کنش دعوت می‌کند. او از یک‌سو، با ستایش از ماریا کورینا ماچادو، خواستار عرضه‌ی کشور به بازار جهانی برای نجات از فقر است؛ و از سوی دیگر، با انتقاد از تفرقه‌ی اپوزیسیون، خواستار وحدت حول رضا پهلوی می‌شود.

اما این دعوت، اگر به تجربه‌ی مردمی، نقد فلسفی، و بازاندیشی تاریخی متصل نشود، به سطحی‌نگری و تکرار خطاهای گذشته می‌انجامد. مقاله‌ی «بازاریابی قدرت، حذف مردم» به‌درستی نشان می‌دهد که گفت‌وگوی ماچادو با پسر ترامپ، و اشاره‌ی هم‌زمان به رضا پهلوی به‌عنوان گزینه‌ی پیشنهادی برای ایران، نمونه‌هایی‌ست از منطق مشترک: عرضه‌ی کشور به‌مثابه کالا، نه بازسازی میدان گفت‌وگو.

۱. واقع‌گرایی یا تقلیل منافع ملی؟

در مقاله‌ی اول، دها با ستایش از ماچادو، خواستار باز کردن بازارها، خصوصی‌سازی صنایع، و تعامل با قدرت‌های جهانی است. اما منافع ملی، اگر از کرامت انسانی جدا شود، به ابزار قدرت بدل می‌شود--نه میدان گفت‌وگو. سیاست، اگر به بازار فروکاسته شود، نه توسعه می‌آورد، نه عدالت؛ فقط تصویرسازی می‌کند.

در مقاله‌ی «بازاریابی قدرت»، نشان داده شده که آلترناتیوهایی با وعده‌های جذاب برای جهان، اگر از جنبش مردم بی‌ریشه باشند، به حذف مردم می‌انجامند. ونزوئلا، با چهره‌هایی چون ماچادو، و ایران، با چهره‌هایی چون رضا پهلوی، هر دو گرفتار سیاستی‌اند که به‌جای میدان، به برند بدل شده‌اند.

تجربه‌ی پهلوی، همان‌طور که داریوش همایون در جنبشی که با تعریف دوباره آغاز شد یادآوری می‌کند، نه در ستایش زیرساخت‌ها، بلکه در نقد شیوه‌ی حکمرانی‌ست--شیوه‌ای که استعداد انقلابی را در جامعه پروراند. همایون هشدار می‌دهد که انقلاب بهمن، حاصل ترکیب پیچیده‌ای از ناآگاهی سیاسی، یک‌سونگری، و فقدان فرهنگ همرایی بود. او می‌نویسد:

> «انقلاب در جامعه‌ای که به بلوغ سیاسی و مدنی رسیده باشد روی نمی‌دهد... دانه‌ی انقلاب نیاز به زمینی دارد پوشیده از یک‌سونگری و ناآگاهی و بینوایی فرهنگ سیاسی.»

در این چارچوب، دعوت دها به «بازارگرایی» بدون نهاد، نه به توسعه، بلکه به تکرار همان خطای تاریخی می‌انجامد که همایون خواستار بازنگری در آن بود.