spybanner.jpgکیهان لندن - واحد ضدتروریسم پلیس دهلی مردی را بازداشت کرده که مظنون به تلاش برای برقراری ارتباط با یکی از کارکنان سازمان تحقیقات اتمی هند (BARC) به نمایندگی از سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (ISI) است.

روزنامه «تایمز هند» روز ۲۹ اکتبر اکتبر (۷ آبان‌ماه) به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد، این بازداشت موجب آغاز تحقیقات گسترده‌تری از سوی نهادهای مرکزی هند شده است، زیرا مقامات احتمال می‌دادند که فرد بازداشت‌شده بخشی از یک «شبکه جاسوسی هسته‌ای» بزرگ‌تر باشد.

بررسی‌ها نشان داد این فرد با نهادهایی در ارتباط بوده که با زیرساخت‌های هسته‌ای رژیم ایران و روسیه پیوند دارند.

متهم که «عادل حسینی» ۵۹ ساله معرفی شده، در گذشته برخی «طرح‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای» را که از یک دانشمند روس‌تبار به دست آورده بود، به یکی از عوامل سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران (AEOI) فروخته است.

او پس از افشای ارتباطش با مأموران سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در دهلی بازداشت شد و علیه وی پرونده قضایی تشکیل شده است.

گفته می‌شود برادر حسینی نیز اخیراً در بمبئی دستگیر شده است. این دو برادر ظاهراً خود را به‌عنوان دانشمندان مرکز تحقیقات اتمی «بهابها» (BARC) جا زده و کارت‌های شناسایی جعلی تهیه کرده بودند.

سخنگوی پلیس دهلی اعلام کرد: «این دو برادر اطلاعات حساسی را به کشورهای خارجی منتقل کرده‌اند. پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.»

