Wednesday, Oct 29, 2025

صفحه نخست » دین را دام کردند!

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgاحمد زیدآبادی

"اسلام انقلابی" که مرحوم مرتضی مطهری به شدت جعل این عبارت را نکوهش می‌کرد، متأسفانه برای عده‌ای از مدعیان جایی برای اخلاق و معنویت و عدل و احسانِ اسلام باقی نگذاشته است!

شبکۀ دو صدا و سیما برنامه‌ای علیه روزنامۀ هم‌میهن پخش کرده است که حتی اگر علمای سنتی از قبیل شیخ انصاری و صاحب جواهر و مرحوم بروجردی با چنین وضعی روربرو می‌شدند، از شر این نوع دینداری ضداخلاقی به خدا پناه می‌بردند!

در مقابل لذت قدرت، عرض و آبروی هیچ انسانی برای این جماعت پشیزی ارزش ندارد! یک تریبون عمومی و یک‌طرفه و فاقد پاسخگویی علیه شهروندان بی‌پناهی که به گفتۀ پیامبر حفظ حرمت و عرض و آبروی آنها از رعایت حرمت کعبه واجب‌تر است!

به قول ترانۀ زنده‌یاد حبیب؛ بزن بارون که دین را دام کردند!

مطلب قبلی...
flightPJ.jpg
توضیحات وکیل پژمان جمشیدی درباره خروج او از کشور
مطلب بعدی...
azarmehr.jpg
اتحاد چپ و اسلام‌گرایان؛ تکرار اشتباه انقلاب ایران در خیابان‌های لندن

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one29-1.jpg
بازدید محمد خاتمی از باغ تاریخی دولت‌آباد یزد
daily29-1.jpg
مزرعه متجاوز جنسی مشهوری که در زندان خودکشی کرد
goftar4.jpg
حقایقی در مورد علی ضیا
oholic29.jpg
رابطه متولدین هر ماه با چای
daily29.jpg
مشاور جنجالی، حسام الدین آشنا
goftar27.jpg
تصاوير رسانه خارجی از ویرانی خانه‌های دانشمندان هسته‌ای ایران در تهران
goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟

از سایت های دیگر

کسانی که با انگیزه‌هایی مشکوک امروز برای دکتر محمد مصدق اشک تمساح می‌ریزند
سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در کانادا
این ده عادت کوچک تاثیر بزرگی بر سلامت شما می‌گذارند
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
oholic18-1.jpg
جواهرات عروس های پرنسس دایانا از کجا آمدند؟
one28-1.jpg
بازدید هنرمندان حکومتی از ویرانه ساختمان شیشه ای صداوسیما
dontTell_022520.jpg
این جملات را به افراد بالای ۳۰ سال نگویید!
gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
goftar10-2.jpg
اتهام تجاوز شهره قمر بازیگر به یک کارگردان سرشناس

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy