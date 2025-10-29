احمد زیدآبادی
"اسلام انقلابی" که مرحوم مرتضی مطهری به شدت جعل این عبارت را نکوهش میکرد، متأسفانه برای عدهای از مدعیان جایی برای اخلاق و معنویت و عدل و احسانِ اسلام باقی نگذاشته است!
شبکۀ دو صدا و سیما برنامهای علیه روزنامۀ هممیهن پخش کرده است که حتی اگر علمای سنتی از قبیل شیخ انصاری و صاحب جواهر و مرحوم بروجردی با چنین وضعی روربرو میشدند، از شر این نوع دینداری ضداخلاقی به خدا پناه میبردند!
در مقابل لذت قدرت، عرض و آبروی هیچ انسانی برای این جماعت پشیزی ارزش ندارد! یک تریبون عمومی و یکطرفه و فاقد پاسخگویی علیه شهروندان بیپناهی که به گفتۀ پیامبر حفظ حرمت و عرض و آبروی آنها از رعایت حرمت کعبه واجبتر است!
به قول ترانۀ زندهیاد حبیب؛ بزن بارون که دین را دام کردند!