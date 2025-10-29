- همسر محمدتقی یوسف‌وند، فرمانده حفاظت اطلاعات سازمان بسیج که در جنگ ۱۲ روزه با حملات اسرائیل کشته شد،‌ درباره ویژگی‌های او به خبرنگار روزنامه جوان گفت:‌ «حاجی چون معده حساسی داشت در خورد و خوراک خود دقت عمل داشت و پرخوری نمی‌کرد. به رعایت بهداشت اهمیت می‌داد.»



از خصوصیات فردی ایشان بگویید. چه خصوصیتی در این بین بارزتر بود؟

نظم در حاجی خیلی پررنگ بود. چه در کار‌های شخصی و چه در کار‌هایی که در منزل انجام می‌داد؛ همیشه منظم بود. باید بگویم وسایل شخصی حاجی خیلی منظم و تمیز بود و همیشه لباس هایشان مرتب و اتو کشیده بود. همیشه لباس‌هایشان معطر به بوی خوش عطر بود و این ویژگی در ایشان طوری بود که بعد از شهادت حاجی هم از کمد کتاب‌هایش و لباس‌هایش این بوی عطر از وسایل شخصی ایشان مدت‌ها استشمام می‌شد!

همچنین حاجی، چون معده حساسی داشت در خورد و خوراک خود دقت عمل داشت و پرخوری نمی‌کرد. به رعایت بهداشت اهمیت می‌داد. ایشان دائم‌الوضو و دائم‌الذکر بود و وقتی برای‌شان میهمانی سر می‌رسید بسیار دست و دلباز عمل می‌کرد. بسیار فرد متواضعی بود و در حد ممکن سعی می‌کرد در بحث مالی و قرض دادن دست اطرافیان را بگیرد. یادم می‌آید در سال ۱۴۰۳ که پیاده‌روی اربعین رفته بودیم در موکب امام رضا بودیم. آنجا سفارش کرد؛ ثبت‌نام کنیم هر ماه مبلغی به حساب موکب واریز کنیم.

ایشان نسبت به ولایت فقیه بسیار حساس بود و همیشه سعی می‌کرد گوش به فرامین حضرت‌آقا داشته باشد و رهنمود‌های رهبر را چه در بحث کاری و چه در بحث زندگی به نحو‌احسن اجرا کند.