کیهان لندن - عبدالرحمن الراشد (الشرق الاوسط) - جنگ دو ساله‌ای که نتانیاهو آن را رهبری کرد، تغییرات مهمی در صحنه ژئوپولیتیکی و توازن قوا در خاورمیانه بوجود آورد. اسرائیل پس از حملات اکتبر ۲۰۲۳ سیاستی متفاوت در پیش گرفت؛ از درگیری با نیابتی‌های جمهوری اسلامی به سیاست نابودی آنها روی آورد. اکنون در منطقه سه قدرت منطقه‌ای وجود دارند که هر کدام حوزه نفوذ و امنیت خود را دارند.

اسرائیل در مرحله گذار به یک بازیگر منطقه‌ای است و از سیاست قدیمی خود که صرفاً بر دفاع از امنیتش متمرکز بود، فاصله گرفته است. در حال حاضر، اسرائیل بیش از آنکه یک قدرت دیپلماتیک یا سیاسی باشد، یک قدرت نظامی برتر به شمار می‌آید.

دومین برنده خاورمیانه ترکیه است که این نتیجه بر اثر خروج جمهوری اسلامی از معادله منطقه‌ای بوجود آمده است. اسرائیل بخش عمده‌ای از دارایی‌های نفوذی جمهوری اسلامی را نابود کرده و نفوذش را در منطقه تضعیف نمود. خلاء ناشی از عقب‌نشینی ایران، قدرت‌های بلندپرواز را جذب می‌کند، و در این میان ترکیه از دروازه سوریه وارد عمل شده است.

ترکیه امروز در جایگاهی قرار دارد که از زمان از دست دادن نفوذ خود در سرزمین شام و منطقه پس از جنگ جهانی اول، سابقه نداشته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بارها گفته است که «ترکیه به منطقه بازگشته»، و واقعاً چنین است؛ اما این بازگشت با چهره‌ای متفاوت صورت گرفته و ترکیه اکنون به عنوان بازیگری منطقه‌ای با قدرت اقتصادی و نظامی ظاهر شده است.

اسرائیل پس از سه جنگ خود در لبنان، غزه و ایران، بار دیگر به‌عنوان رقیبی منطقه‌ای متولد شده است. اما این پایان کار نیست، زیرا هنوز تفاهمی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل برای پایان دادن به این نزاع طولانی حاصل نشده و همین امر احتمال بازگشت مجدد جنگ را افزایش می‌دهد.