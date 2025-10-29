Wednesday, Oct 29, 2025

صفحه نخست » چاقوکشی مرگبار پناهجوی افغان در غرب لندن

stabbing.jpgخبرنامه گویا - در پی یک حمله مرگبار با چاقو در غرب لندن، پلیس یک مرد ۲۲ ساله مهاجر تبعه افغانستان را به ظن قتل و اقدام به قتل بازداشت کرده است. در این حادثه، مردی ۴۹ ساله که در حال قدم زدن با سگش بود جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر، از جمله یک پسر ۱۴ ساله، زخمی شدند.

به گفته اهالی محل، قربانی که «وین برادهرست» نام داشت، در محل حادثه تحت درمان نیروهای امدادی قرار گرفت اما جانش را از دست داد. یک مرد ۴۵ ساله نیز با جراحات شدید در بیمارستان بستری شد.

پلیس لندن اعلام کرد مظنون افغان بعدازظهر دوشنبه در منطقه آکسبریج بازداشت شد؛ مأموران برای مهار او از شوکر استفاده کردند. وزارت کشور بریتانیا تأیید کرده است که این فرد در نوامبر ۲۰۲۰ با کامیون وارد کشور شده و در سال ۲۰۲۲ به عنوان پناهنده پذیرفته شده بود.

ویدئویی منتشرشده در اینترنت لحظه‌ای را نشان می‌دهد که پلیس مظنون را در یک خیابان مسکونی تعقیب می‌کند. یکی از مأموران در حالی که شوکر به دست دارد فریاد می‌زند: «چاقو را زمین بگذار!» سپس چند افسر دیگر به او می‌پیوندند و مظنون پس از شلیک شوکر نقش زمین می‌شود.

جیل هورسفال، رئیس پلیس منطقه، گفت: «این حمله خشونت‌بار و بی‌دلیل، جامعه ما را شوکه کرده است. در این زمان بسیار سخت، با خانواده و دوستان قربانیان ابراز همدردی می‌کنیم.»

یکی از همسایه‌ها درباره قربانی گفت: «او رفتگر بود، آرام و مهربان -- آخرین کسی که فکر می‌کردید ممکن است کسی به او حمله کند.» ساکنان دیگر نیز از ترس و شوک ناشی از این حادثه گفتند که فرزندان‌شان شب نتوانستند بخوابند و از تکرار چنین رویدادی هراس دارند.

izadi.jpg
سه مطرود: فرخ، سروش و بهنود!
modshch.jpg
خانه‌ای که خامنه ای در آن مهمان بود، و صاحب‌خانه‌ای که همه چیزش را از دست داد

