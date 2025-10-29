خبرنامه گویا - در پی یک حمله مرگبار با چاقو در غرب لندن، پلیس یک مرد ۲۲ ساله مهاجر تبعه افغانستان را به ظن قتل و اقدام به قتل بازداشت کرده است. در این حادثه، مردی ۴۹ ساله که در حال قدم زدن با سگش بود جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر، از جمله یک پسر ۱۴ ساله، زخمی شدند.
به گفته اهالی محل، قربانی که «وین برادهرست» نام داشت، در محل حادثه تحت درمان نیروهای امدادی قرار گرفت اما جانش را از دست داد. یک مرد ۴۵ ساله نیز با جراحات شدید در بیمارستان بستری شد.
پلیس لندن اعلام کرد مظنون افغان بعدازظهر دوشنبه در منطقه آکسبریج بازداشت شد؛ مأموران برای مهار او از شوکر استفاده کردند. وزارت کشور بریتانیا تأیید کرده است که این فرد در نوامبر ۲۰۲۰ با کامیون وارد کشور شده و در سال ۲۰۲۲ به عنوان پناهنده پذیرفته شده بود.
Warning +18 🇬🇧 An Afghan national has been arrested after allegedly a man was stabbed to death and two other people, including a 14 year-old boy, were injured in west London. pic.twitter.com/5w1v4A5FJi-- Medan (@sumnjam) October 29, 2025
ویدئویی منتشرشده در اینترنت لحظهای را نشان میدهد که پلیس مظنون را در یک خیابان مسکونی تعقیب میکند. یکی از مأموران در حالی که شوکر به دست دارد فریاد میزند: «چاقو را زمین بگذار!» سپس چند افسر دیگر به او میپیوندند و مظنون پس از شلیک شوکر نقش زمین میشود.
🚨BREAKING🚨-- Grifty (@TheGriftReport) October 28, 2025
Moment police Taser and arrest Afghan national after triple stabbing which left dog walker, 49, dead when he 'tried to break up fight and was slashed across the neck' in Uxbridge pic.twitter.com/RvWRzJmE22
جیل هورسفال، رئیس پلیس منطقه، گفت: «این حمله خشونتبار و بیدلیل، جامعه ما را شوکه کرده است. در این زمان بسیار سخت، با خانواده و دوستان قربانیان ابراز همدردی میکنیم.»
یکی از همسایهها درباره قربانی گفت: «او رفتگر بود، آرام و مهربان -- آخرین کسی که فکر میکردید ممکن است کسی به او حمله کند.» ساکنان دیگر نیز از ترس و شوک ناشی از این حادثه گفتند که فرزندانشان شب نتوانستند بخوابند و از تکرار چنین رویدادی هراس دارند.
سه مطرود: فرخ، سروش و بهنود!