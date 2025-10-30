Thursday, Oct 30, 2025

صفحه نخست » شما عددی نیستید که بخواهید نام و یاد کوروش را از تاریخ ایران پاک کنید...

motaharnia.jpgزنده نگه داشتن هویت ملی ایرانیان در طول تاریخ چند هزار ساله...

شما عددی نیستید که بخواهید نام و یاد کوروش را از تاریخ ایران پاک کنید...

مهدی مطهرنیا:

« اولویت ما معطوف به گسترش ایرانیت و آدمیت ایرانیست..!

داریوش ها و کوروش ها را زنده کنید..!

حافظ ها و مولاناها، سعدی ها و صائب ها را زنده کنید..!



ایران و ایرانی را مگر می توان بدون فردوسی و حافظ شناخت؟

موسیقی ایران را بدون بنان و لطفی مگر می شود شناخت؟

لطفی در زمان خودش با این انقلاب همراه بود و شهریار هم شعر برای این انقلاب گفت...

حالا من حیدربابا شهریار را رها کنم و بیایم دو تا شعرش را بزرگ کنم بگویم شهریار می دانید برای ۵۷ چه گفت؟؟
در اینجا چه کسی مریضه؟

من! ملاک این است که اگر الآن بودند چه می گفتند؟»

moradi1.jpg
این عکس نمادی کامل از امتناع اندیشه در ایران است

