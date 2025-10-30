«شما عددی نیستید که بخواهید نام و یاد کوروش را از تاریخ ایران پاک کنید...»



➖مهدی مطهرنیا:

« اولویت ما معطوف به گسترش ایرانیت و آدمیت ایرانیست..!!

داریوش ها و کوروش ها را زنده کنید..!!

حافظ ها و مولاناها، سعدی ها و صائب ها را زنده کنید..!!



ایران و ایرانی را مگر می توان بدون...