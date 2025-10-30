Thursday, Oct 30, 2025

مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در دیداری با فرزندان میرحسین موسوی‌ از رهبران اعتراضات به انتخابات ۱۳۸۸، گفته است: «انحراف از آرمان‌های انقلاب به جایی رسیده که برخی نظامی‌ها در مجلس بنحوی برای پوتین یقه پاره می‌کنند که بعید می‌دانم اگر حزب توده در قدرت بود بیش از این در مجلس برای روس‌ها یقه پاره می کرد.»

ایران اینترنشنال - مهدی کروبی، از رهبران «جنبش سبز»، با انتقاد از مواضع علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار پایان «کینه‌ها و لجبازی‌های کودکانه» و آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ شد.

karoubilarge.jpg
به گزارش سهام‌نیوز، کروبی پنج‌شنبه هشتم آبان در دیدار با فرزندان موسوی و رهنورد گفت: «آقای خامنه‌ای در انتخابات ۸۸ نه تنها رای مردم را تحمل نکرد، بلکه از تقلب و سرکوب خشن حمایت کرد و ما را متهم به فتنه، بی‌بصیرتی و نانجیبی کرد.»

او افزود: «مدعی بصیرت، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و اخلاق را از بین برد و آنچه که امروز می‌بینید، محصول همان رویکرد غلط است.»

در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکل‌گیری «جنبش سبز»، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان رهنورد و فاطمه کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.

فاطمه کروبی سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید.

در جریان اعتراضات «جنبش سبز»، ده‌ها تن از شهروندان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

۹ مرداد، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، از دیدار یکی از اعضای دولت با موسوی خبر داد و اعلام کرد رفع حصر او منوط به عقب‌نشینی از مواضعش است.

وب‌سایت کلمه، رسانه نزدیک به موسوی، این دیدار را تکذیب کرد.

کروبی: اگر حزب توده در قدرت بود، بیش از این در مجلس برای روس‌ها یقه پاره نمی‌کرد

کروبی در ادامه سخنان خود، با اشاره به مواضع برخی نظامیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از روسیه گفت: «برخی نظامی‌ها در مجلس به نحوی برای پوتین یقه پاره می‌کنند که بعید می‌دانم اگر حزب توده در قدرت بود، بیش از این در مجلس برای روس‌ها یقه پاره می‌کرد.»

سخنان کروبی در حالی مطرح شد که در روزهای اخیر مواضع روسیه نسبت به جمهوری اسلامی بحث‌برانگیز شده و شماری از مقام‌های پیشین از جمله حسن روحانی و محمدجواد ظریف از رویکرد مسکو، به‌ویژه در قبال مذاکرات هسته‌ای و برجام، انتقاد کرده‌اند.

۲۲ مهر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد «تله حقوقی» مکانیسم ماشه تا حد زیادی نتیجه عملکرد ظریف بود.

ظریف، ۲۵ مهر لاوروف را به «وارونه‌گویی» در خصوص مکانیسم ماشه متهم کرد و گفت روابط عادی ایران با دنیا «خط قرمز روس‌ها» به شمار می‌رود.

شماری از مقام‌های کنونی جمهوری اسلامی نیز به حمایت از مسکو پرداختند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم آبان از مواضع و اظهارات روحانی و ظریف انتقاد و آنان را متهم کرد که به روابط «رو به پیشرفت» تهران و مسکو لطمه زدند.

انتقاد کروبی از گسترش حضور نظامیان در سیاست و اقتصاد

کروبی در دیدار با فرزندان موسوی و رهنورد، از قدرت گرفتن نیروهای نظامی در عرصه‌های مختلف کشور انتقاد کرد و گفت: «می‌دانستم با ورود دستگاه‌های نظامی و امنیتی به حوزه قدرت، اقتصاد و سیاست کشور و انقلاب به کجا خواهد رسید، نهادهای نظارتی کارایی‌شان را از دست خواهند داد و فساد لجام‌گسیخته خواهد شد.»

او اضافه کرد: «روزی که به حصر رفتیم، یک دلار ۹۰۰ تومان بود و امروز ۱۰۸ هزار تومان است. اگر این مسیر اصلاح نشود، خدا می‌داند در آینده نزدیک چقدر خواهد بود.»

تاکنون گزارش‌های متعددی درباره نفوذ گسترده نیروهای نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور منتشر شده است.

ایران‌اینترنشنال اردیبهشت‌ماه گزارش داد مجموعه «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس»، وابسته به نیروهای مسلح، میلیون‌ها بشکه نفت ایران را مخفیانه فروخته است.

در هفته‌های اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانی‌ها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شدت گرفته است.

