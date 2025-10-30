مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در دیداری با فرزندان میرحسین موسوی‌ از رهبران اعتراضات به انتخابات ۱۳۸۸، گفته است: «انحراف از آرمان‌های انقلاب به جایی رسیده که برخی نظامی‌ها در مجلس بنحوی برای پوتین یقه پاره می‌کنند که بعید می‌دانم اگر حزب توده در قدرت بود بیش از این در مجلس برای روس‌ها یقه پاره می کرد.»

ایران اینترنشنال - مهدی کروبی، از رهبران «جنبش سبز»، با انتقاد از مواضع علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار پایان «کینه‌ها و لجبازی‌های کودکانه» و آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ شد.



به گزارش سهام‌نیوز، کروبی پنج‌شنبه هشتم آبان در دیدار با فرزندان موسوی و رهنورد گفت: «آقای خامنه‌ای در انتخابات ۸۸ نه تنها رای مردم را تحمل نکرد، بلکه از تقلب و سرکوب خشن حمایت کرد و ما را متهم به فتنه، بی‌بصیرتی و نانجیبی کرد.»

او افزود: «مدعی بصیرت، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و اخلاق را از بین برد و آنچه که امروز می‌بینید، محصول همان رویکرد غلط است.»

در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکل‌گیری «جنبش سبز»، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان رهنورد و فاطمه کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.

فاطمه کروبی سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید.

در جریان اعتراضات «جنبش سبز»، ده‌ها تن از شهروندان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

۹ مرداد، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، از دیدار یکی از اعضای دولت با موسوی خبر داد و اعلام کرد رفع حصر او منوط به عقب‌نشینی از مواضعش است.

وب‌سایت کلمه، رسانه نزدیک به موسوی، این دیدار را تکذیب کرد.