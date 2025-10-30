🎥 فدراسیون والیبال ایران با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد کمیسیون پزشکی، «مرگ مغزی» صابر کاظمی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران را تایید کرده است. همزمان سایت تابناک نوشته واکنشهای اهالی والیبال از درگذشت صابر کاظمی حکایت دارد. pic.twitter.com/2mDYwuWjI9-- ایران وایر (@iranwire) October 30, 2025
Thursday, Oct 30, 2025
فدراسیون والیبال ایران با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد کمیسیون پزشکی، «مرگ مغزی» صابر کاظمی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران را تایید کرده است. همزمان سایت تابناک نوشته واکنشهای اهالی والیبال از درگذشت صابر کاظمی حکایت دارد.