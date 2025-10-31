Friday, Oct 31, 2025

صفحه نخست » انتشار فیلم بازی پینگ پونگ محمد خاتمی

pingpong.jpgیورونیوز - رسانه‌های ایران تصاویری از بازی پینگ پنگ سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران را منتشر کرده‌اند. در این تصاویر رئیس جمهور اصلاحات در سفر اخیر خود به یزد عبای خود را در می‌آورد و لحظاتی به بازی پینگ پنگ می‌پردازد.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار این ویدئو آن را ساخته هوش مصنوعی دانستند. یورونیوز شواهد قطعی در این زمینه ندارد و نمی‌تواند این ادعا را تائید یا رد کند.

خبرهای مربوط به سفر محمد خاتمی به یزد به صورت گسترده در رسانه‌های داخل ایران پوشش داده شد. این در حالی است که پس از اعتراضات سال ۸۸ برای چند سال پوشش خبرها و انتشار تصاویر وی در رسانه‌ها ممنوع بود.

رئیس دولت اصلاحات در جریان سفر اخیر خود به استان یزد ضمن مقایسه ایران و ترکیه در زمینه توسعه و پیشرفت از وابستگی ایران به درآمد نفتی انتقاد کرده و ضمن تاکید بر اهمیت صنعت گردشگری برای درآمدزایی کشور گفته بود: «نمی خواهم بگویم ترکیه برای ما الگوست؛ اما ترکیه یک قطره نفت ندارد، ولی امروز با گردشگری و صنعت توانسته است از ما بسیار جلوتر برود. ما نفت داشتیم و او نداشت اما درآمد او از توریسم از کل درآمد نفتی ما بیشتر است.

در حالیکه ما قدمت تاریخی بیشتری داریم و بهترین پتانسیل برای تقویت توریسم را داریم. زمینه و سرمایه میراث فرهنگی ما می تواند ما را از درآمد نفت بی‌نیاز کند تا نفت را تبدیل به ارزش افزوده کنیم و برای نسل‌های بعدی هم حفظ کنیم.»

