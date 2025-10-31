قالیباف در نقش سردارِ کرملین؛ پشت‌پرده اتحاد قالیباف و پوتین برای دوران پسا‌خامنه‌ای

علیرضا نوری‌زاده - ایندیپندنت فارسی

از زمان پنهان شدن سید علی خامنه‌ای در «نهانگاه پوشیده امام زمانی» اعتبار و جایگاه او نزد «درحلقه‌ قدرت‌نشستگان» دیروز و بعضا امروز، هر روز فروتر و ذلیل‌تر می‌شود.

تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، رهبر رژیم علی‌رغم ضرباتی که با فلج شدن و گاه نابودی ۸۰ تا ۹۰ درصدی تروریست‌های جیره‌خوارش در لبنان و عراق و یمن و نابودی ۱۰۰ درصدی آقازاده دکتر بشار الاسد، متحمل شد، همچنان میدان‌دار بود؛ منتقدان را می‌کشت و فرمان قلع‌وقمع صادر می‌کرد، از پیروزی‌هایش می‌گفت و مداحانش از سپهسالار دستاربرسری می‌گفتند که نبرد با اسرائیل را رهبری می‌کند، بی‌ بیم از هواپیماها، موشک‌ها، پهپادها و خفیه‌کاران اسرائیل.

بعد از جنگ ۱۲روزه هم، مداحانش و در نهایت خودش، یادآور می‌شدند که «نایب‌ المهدی‌» در خانه پدری با لشکر زعفر جنی، سیلی‌های بسیار بر گونه بنی‌اسرائیل زده است که جایش تا یوم‌المیقات بر گونه یهود باقی خواهد ماند، اما در طول دو هفته اخیر آشکار شد که «حضرت آقا» را آبرو چنان ریخته که به اندازه کف دستش برای وضو هم قادر به حفظ آبرو نیست.

ملت که در جنبش سبز، مرگش را خواسته بودند، در جنبش مهسا، از رژیم عبور کردند و حالا دیگر حریم و اعتباری هم نمانده است تا حتی در خیال، صلای صلاح‌الدینی سر دهد و قبای سپهسالاری، ولو به عاریه، بر تن کند.

نخستین بار این هاشمی رفسنجانی بود که در جمع یاران و همراهان خمینی، زبان به طعنه گشود و حمایت خامنه‌ای از اعزام نیرو برای حمایت از رژیم اسد را که صدها هزار سوری را کشت و میلیون‌ها تن را آواره کرد، محکوم کرد و از بی‌حرمتی‌ها گفت.

۱۱ روز پس از آخرین انتقادش از خامنه‌ای، «مقام معظم» با قمی‌ها دیداری داشت. او در طول دوران ریاست‌جمهوری و رهبری، از شیطان بسیار گفته بود؛ هم بزرگش (آمریکا) و هم کوچکش (انگلستان)، اما آن روز، دو بار از «شیطان اکبر» یاد کرد؛ شیطان اکبری که از برادران است اما....