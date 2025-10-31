Friday, Oct 31, 2025

صفحه نخست » مرضیه حسینی دچار سکته مغزی شد

ایران اینترنشنال - بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مرضیه حسینی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، که به‌دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره منطقه آزاد چندین بار از سوی مقام‌های قضایی احضار شده بود، در اثر فشارهای پی‌درپی دچار سکته مغزی شده است.

اطلاعات رسیده حاکی است حسینی پس از سکته بخشی از حافظه کوتاه‌مدت خود را از دست داده است.

hosseinilarge.jpg

همچنین تصاویر رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که او همچنان در بیمارستان بستری است.

با این حال، مقام‌های قضایی بار دیگر او را احضار کرده‌اند.

بر اساس احضاریه‌ای که به تاریخ چهارم آبان از سوی دادگستری کل استان تهران صادر شده، مرضیه حسینی، پنج روز مهلت داشت تا خود را به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قشم معرفی کند.

«افترا، نشر اکاذیب، هجو و توهین به مقامات و مامورین و توهین به اشخاص عادی»، از جمله اتهامات مطروحه علیه حسینی است.

مرضیه حسینی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد است و سابقه محدودیت و برخوردهای قضایی از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی را دارد.

او پیشتر در خردادماه نیز احضار شده بود و در واکنش به احضار خود در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: ««آقای رییس‌جمهور، نتیجه حمایت‌تان از مدیرعامل متخلف سازمان منطقه آزاد قشم⁩ را مشاهده کنید.»

او افزود: «عادل پیغامی⁩ در حال چپاول سرمایه‌های ملی و آسیب به ظرفیت‌های ⁧ قشم⁩ است و با افشای بخشی از این ⁧ فساد⁩، متوسل به شکایت و فرار روبه جلو شده. ‏بازی با سرنوشت مردم تا کجا ادامه دارد؟»

عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم است.

حسینی همچنین در توییتی با انتقاد از عدم پیگیری رییس دولت در خصوص فساد مسئولان تاکید کرد که با این شکایت مشخص شد که راه مدیران متخلف، پاسخگویی نیست؛ شکایت و تهدید است.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامه‌نگاران از سوی حکومت شدت گرفت.

همچنین فشارها علیه روزنامه‌نگاران در دوران مسعود پزشکیان نیز ادامه و افزایش یافته است.

پیشتر در ۱۸ آبان ۱۴۰۳، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، الگوی‌های سرکوب آزادی بیان توسعه یافت و ۷۸ رسانه و روزنامه‌نگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.

