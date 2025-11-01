فصل اول: مفهوم و خاستگاه روسوفیلی

۱.۱. ریشه‌های تاریخی

اصطلاح روسوفیلی (Russophilia) نخستین‌بار در قرن نوزدهم وارد واژگان سیاسی رژیم ولایی شد و در مقابل انگلوفیلی (طرفداری از بریتانیا) قرار گرفت. در دوران قاجار، گرایش به روسیه غالباً از دل ملاحظات جغرافیایی، امنیتی و توازن قدرت با بریتانیا برمی‌خاست.

۱.۲. روسوفیلی در رژیم ولایی

در رژیم ولایی ، روسوفیلی از یک تمایل تاریخی به یک راهبرد بقا برای جناحی از حاکمیت و بخصوص رهبری آن بدل شده است. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، رژیم ولایی تدریجاً روسیه را به عنوان تنفس‌گاه مالی، تسلیحاتی و دیپلماتیک خود تعریف کرد. از این مقطع، رابطه با روسیه دیگر صرفاً ابزاری نبود، بلکه بخشی از مکانیسم بقای رژیم ولایی و بخصوص جناح موسوم به اقتدارگرا در برابر غرب محسوب شد.

۱.۳. ابعاد سه‌گانه روسوفیلی ولایی

در بررسی روسوفیلی ولایی می‌توان سه محور اصلی را شناسایی کرد:

محور نظامی-امنیتی: هدف آن تقویت بازدارندگی و بقا در برابر فشارهای غرب از طریق همکاری تسلیحاتی، فناوری و اطلاعاتی است.

محور تجاری-اقتصادی: با هدف تأمین منابع مالی و دور زدن تحریم‌ها، از ابزارهایی چون سوآپ نفت، ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری روسی بهره می‌گیرد(اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه).

محور گفتمانی ولایی: مأموریت آن مشروعیت‌بخشی سیاسی و فرهنگی به این وابستگی از طریق رسانه، آموزش و گفتمان ضد غربی و ضد تجدد است.

فصل دوم: سه گرایش روسوفیلی در رژیم ولایی معاصر

۲.۱. محور نظامی-امنیتی

سپاه پاسداران ستون فقرات روسوفیلی در ساختار قدرت است. این نهاد، روسیه را شریک راهبردی در بقای نظام و توسعه توان نظامی می‌داند. بنا به اطلاعات منتشره و پراکنده در رسانه ها، بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، رژیم ولایی بیش از ۳۵۰۰ پهپاد شاهد-۱۳۶ و موشک فاتح-۱۱۰ به روسیه فروخته است که درآمدی حدود ۱.۲ میلیارد دلار برایش به همراه داشته. در مقابل، فناوری سامانه دفاعی S-400 و موتور موشک RD-193 از روسیه دریافت شده است.

علاوه بر آن، شرکت‌های پوششی در دبی و مسکو ایجاد شده‌اند تا واردات قطعات حساس و سوآپ نفت در دریای خزر را تسهیل کنند. در نتیجه، حدود ۲۵ درصد از بودجه عمومی کشور در قالب هزینه‌های دفاعی و نهادهای وابسته به سپاه جریان می‌یابد و اقتصاد دفاعی به‌طور مستقیم با سیاست خارجی گره خورده است.