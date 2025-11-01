از «جنگ چریکی شهری» تا «راهنمای گارد جاویدان»:

در دهه پنجاه خورشیدی، کتابی کوچک با عنوان جنگ چریکی شهری اثر کارلوس ماریگلا میان جوانان آرمان‌خواه دست‌به‌دست می‌گشت؛ نسلی پرشور اما بی‌تجربه که تصور می‌کرد آزادی و عدالت از لوله تفنگ، خانه‌های تیمی و زندگی مخفیانه بیرون می‌آید. آنان به نیت رهایی برخاستند، اما از دل همان شور، ساختاری زاده شد که آزادی را برای دهه‌ها خفه کرد. تجربه آن نسل نشان داد که دفترچه‌های انقلابی، هرچند با نیت خیر نوشته شوند، اگر با شناخت تاریخی و عقلانیت همراه نباشند، می‌توانند بذر استبداد تازه‌ای را در خاک بکارند.

امروز، در شرایطی متفاوت اما با روحی آشنا، بار دیگر دفترچه‌ای تازه در دست گروهی از کنشگران ظاهر شده است: راهنمای گارد جاویدان. نامی مدرن و نظامی‌مآب که در ظاهر دعوت به سازماندهی و نظم است، اما در محتوا بازتاب همان منطق دیرینه‌ی «قدرت به هر قیمت». این تکرار، نشانه نوعی خستگی تاریخی است؛ جامعه‌ای که به‌جای یادگیری از گذشته، بارها در دایره‌ای از توهم و شتاب بازمی‌گردد.

حلقه‌های بسته و شکست‌های پیاپی:

شاهزاده رضا پهلوی در سال‌های اخیر به‌روشنی بر گذار مسالمت‌آمیز و مردمی بارها تأکید کرده است. اما بخشی از اطرافیان او در عمل مسیر دیگری را دنبال کرده‌اند. در سه سال گذشته، بیش از بیست پروژه و کمپین از دل این حلقه بیرون آمده است: پیمان نوین، کارزار من وکالت می‌دهم، کارزار مهسا، کارزار رهبری دوران گذار، ائتلاف برای آزادی، دفترچه اضطرار، شورای گذار و سرانجام راهنمای گارد جاویدان.

تقریباً هیچ‌کدام از این طرح‌ها به نتیجه‌ای قابل اندازه‌گیری نرسیدند؛ نه نهاد دموکراتیکی شکل گرفت، نه شبکه‌ای از همکاری میان نیروهای سیاسی پدید آمد، نه گفت‌وگویی واقعی با جامعه مدنی در داخل کشور برقرار شد. حاصل کار، بیشتر مجموعه‌ای از بیانیه‌ها، شعارها و منازعات درونی بود.

دلیل این ناکامی‌ها، بیش از هر چیز، در ساختار غیرشفاف و بسته‌ی همین حلقه مشاوران است. تصمیم‌ها معمولاً در جمع‌های محدود مشاوران از جمله در «مجله فریدون» گرفته می‌شود و نگاه از بالا به پایین در آن‌ها غالب است. ادبیاتشان به‌جای اعتماد به خرد عمومی، بر نوعی پدرسالاری سیاسی استوار است: «ما می‌دانیم، دیگران و بالاخص مردم نمی‌دانند». این همان ذهنیتی است که در انقلاب ۵۷ نیز وجود داشت؛ ذهنیتی که به‌جای گفت‌وگو با دیگر گروه‌های سیاسی اپوزیسیون، به نسخه‌نویسی عادت دارد.

در چنین فضایی، «دفترچه» نه ابزار آموزش مدنی، بلکه سندی برای انحصار تصمیم‌گیری می‌شود. از همین روست که پروژه‌هایی چون راهنمای گارد جاویدان نه‌تنها کمکی به انسجام اپوزیسیون نمی‌کند، بلکه با بازتولید ترس و بدبینی، فضای همکاری را از میان می‌برد.