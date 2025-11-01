ایران اینترنشنال - محمد سرافراز، عضو شورایعالی فضای مجازی، خواستار ایجاد تغییرات ساختاری در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی شد و هشدار داد که در غیر اینصورت، ایران گرفتار جنگ، فروپاشی و یا هرج و مرج خواهد شد.
رییسپیشین صداوسیمای جمهوری اسلامی پنجشنبه هشتم آبان در گفتوگو با سایت «خبر فوری» با تاکید بر لزوم «نگاه به درون کشور» و «تغییر ساختار در نظام حکمرانی یا انقلاب در حکمرانی» افزود حتی اگر در همین شرایط فعلی مذاکره با آمریکا نتیجه دهد و بتوانیم نفتمان را به راحتی بفروشیم و پولهای بلوکه شده ما بازگردد، «به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید» و «به نفع مردم هزینه نخواهد شد.»
سرافراز در مورد پرونده هستهای جمهوری اسلامی نیز گفت که در شرایط فعلی، ابهام هستهای «قطعا به نفع ما نیست و باید تغییر رویکرد بدهیم» زیرا تحریمهای سازمان ملل برگشته است.
محمد سرافراز، رئیس پیشین صداوسیما و عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتوگویی با «خبرفوری» در مورد ابهام درباره فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی گفت: «در شرایط فعلی، «ابهام هستهای» به نفع کشور نیست. با بازگشت تحریمهای سازمان ملل که عمدتا به خاطر پروژه هستهای و غنیسازی وضع شده... pic.twitter.com/SYsRSBqN0h-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 1, 2025
او اشاره کرد که اگر جمهوری اسلامی بخواهد همین مسیر فعلی را ادامه دهد، این بار فقط با آمریکا مواجه نخواهد بود زیرا حتی اروپا و برخی از کشورهای منطقه نیز همراه آمریکا خواهند بود و «این به نفع ما نیست.»
در همین ارتباط، جمعه نهم آبان اعلام شد که جان هرلی، معاون وزارت خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، سفر خود به خاورمیانه و اروپا را آغاز خواهد کرد. هدف از این سفر، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هرلی در این سفر خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کمپین فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ خواهد شد.
قرار است هرلی به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان سفر کند. این نخستین سفر او به خاورمیانه از زمان تصدی این سمت به شمار میرود.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، بهنقل از جان هرلی گفته شده است: «مشتاق دیدار با شرکایمان هستم تا تلاشهای خود را برای محروم کردن تهران و نیروهای نیابتیاش از دسترسی به منابع مالی مورد نیاز برای دور زدن تحریمها، تامین خشونت و برهمزدن ثبات منطقه هماهنگ کنیم.»
سرافراز تاکید کرد که بحث در مورد دستیابی به سلاح هستهای، شرایط بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد.
قدرتهای غربی، حکومت ایران را متهم میکنند که هدف پنهانیاش دستیابی به توانایی ساخت سلاح هستهای از طریق غنیسازی اورانیوم با خلوص بالا است؛ سطحی که فراتر از نیازهای یک برنامه هستهای غیرنظامی توصیف میشود. جمهوری اسلامی میگوید برنامه هستهایاش کاملاً برای اهداف غیرنظامی و تولید برق است.
سرافراز در این گفتوگو در مورد گروههای نیابتی جمهوری اسلامی مانند حماس، حزبالله و حوثیها نیز گفت که «آنها دیگر در موقعیتی نیستند که به ایران کمک کنند و شاهد آن هستیم که یکی پس از دیگری تضعیف شده و یا از رده خارج میشوند.»
او اشاره کرد که این گروهها که در گذشته قدرتمند بودند، نتوانستند کاری انجام دهند و «عمق استراتژیک» را برای جمهوری اسلامی فراهم کنند.
سرافراز در بخش دیگری از این گفتوگو خواستار تجدیدنظر در سیاست خارجی و در قبال سه قدرت بزرگ جهانی؛ آمریکا، چین و روسیه شد.
او گفت که این سه کشور خواستار وجود یک ایران ضعیف هستند که تابع سیاست آنها باشد و در مورد آمریکا افزود که هدف واشینگتن این نیست که یک ایران قوی و مستقل در منطقه باشد و خواستار ایرانی است که بتواند با استفاده از آن در منطقه بازی کند.
سرافراز در ادامه خواستار ایجاد موازنه منفی و مثبت شد، به این شکل که به این سه کشور وابسته نشد و در عین حال، از منافع رابطه با آنها استفاده کرد.
او افزود که اقتصاد نابسامان کنونی ایران «گروگان سیاست خارجی شده است» و این وضع باید از راه تغییرات ساختاری دگرگون شود.
سرافراز در مورد شرایط داخلی ایران نیز بر لزوم اصلاحات اساسی و ساختاری و نه تغییر دولت و «رییسجمهوری» تاکید کرد و خواستار مشارکت دادن واقعی مردم در ساختار سیاسی شد.
این سخنان در شرایطی ابراز شد که مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درامور ایران، در نشست ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با هشدار درباره «وخامت بیسابقه وضعیت حقوق بشر» در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی اسرائیل در خرداد، با اجرای اعدامهای گسترده، سرکوب فرامرزی و محدودسازی شدید جامعه مدنی، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
کارشناسان سازمان ملل نیز تاکید کردند مقامهای جمهوری اسلامی ممکن است به دلیل صدور احکام اعدام و سرکوب سیستماتیک با اتهام جنایت علیه بشریت روبهرو شوند.
چرا مردان جمهوری اسلامی از ناف زنها وحشت دارند؟
عباس عراقچی جای مواد هسته ای را لو داد!