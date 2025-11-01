ایران اینترنشنال - محمد سرافراز، عضو شورای‌عالی فضای مجازی، خواستار ایجاد تغییرات ساختاری در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی شد و هشدار داد که در غیر این‌صورت، ‌ایران گرفتار جنگ، فروپاشی و یا هرج و مرج خواهد شد.

رییس‌پیشین صداوسیمای جمهوری اسلامی پنج‌شنبه هشتم آبان در گفت‌وگو با سایت «خبر فوری» با تاکید بر لزوم «نگاه به درون کشور» و «تغییر ساختار در نظام حکمرانی یا انقلاب در حکمرانی» افزود حتی اگر در همین شرایط فعلی مذاکره با آمریکا نتیجه دهد و بتوانیم نفت‌مان را به راحتی بفروشیم و پول‌های بلوکه شده ما بازگردد، «به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید» و «به نفع مردم هزینه نخواهد شد.»

سرافراز در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز گفت که در شرایط فعلی، ابهام هسته‌ای «قطعا به نفع ما نیست و باید تغییر رویکرد بدهیم» زیرا تحریم‌های سازمان ملل برگشته است‌.

محمد سرافراز، رئیس پیشین صداوسیما و عضو شورای‌ عالی فضای مجازی در گفت‌وگویی با «خبرفوری» در مورد ابهام درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: «در شرایط فعلی، «ابهام هسته‌ای» به نفع کشور نیست. با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که عمدتا به خاطر پروژه هسته‌ای و غنی‌سازی وضع شده... pic.twitter.com/SYsRSBqN0h -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 1, 2025

او اشاره کرد که اگر جمهوری اسلامی بخواهد همین مسیر فعلی را ادامه دهد، این بار فقط با آمریکا مواجه نخواهد بود زیرا حتی اروپا و برخی از کشورهای منطقه نیز همراه آمریکا خواهند بود و «این به نفع ما نیست.»

در همین ارتباط، جمعه نهم آبان اعلام شد که جان هرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، سفر خود به خاورمیانه و اروپا را آغاز خواهد کرد. هدف از این سفر، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هرلی در این سفر خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کمپین فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ خواهد شد.

قرار است هرلی به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان سفر کند. این نخستین سفر او به خاورمیانه از زمان تصدی این سمت به شمار می‌رود.