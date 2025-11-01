روزنامه فرانسوی لیبراسیون روز شنبه در گزارشی درباره پرونده پژمان جمشیدی سخنان زنی ۳۱ ساله را منتشر کرد که این بازیگر سرشناس سینمای ایران را به تلاش برای آزار جنسی متهم کرده است
یورونیوز - پژمان جمشیدی طی هفتههای اخیر به دلیل بازداشت کوتاه مدت و سپس خروجش از ایران خبرساز شده بود. دستگیری او در ایران به دنبال طرح شکایت به دلیل «تجاوز جنسی» صورت گرفت.
زن ایرانی که در گفتگو با لیبراسیون، بازیکن پیشین فوتبال ایران را به تلاش برای آزار جنسی متهم کرده گفته است که از طریق شریک سابق زندگیاش با پژمان جمشیدی آشنا شد. این زن که در گزارش لیبراسیون با نام تغییریافته «عسل» سخن گفته افزوده است که زمستان سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۸) به پیشنهاد یک زن دیگر که دوستش بود به خانه پژمان جمشیدی رفت.
عسل در ادامه گفته است که ابتدا تصور میکرد که به یک مهمانی دوستانه میرود اما دریافت که او و دوستش با پژمان جمشیدی تنها هستند.
این زن که در آن زمان ۲۴ ساله بود افزوده است که پژمان جمشیدی در حضور آنها مواد مخدر مصرف کرد و در ادامه از کارنامه حرفهای عسل ستایش کرد.
او در ادامه میگوید: «بعد شروع به بوسیدن دوستم کرد و آنها شروع کردند جلوی من لباسهایشان را در آوردند. وقتی تصمیم گرفتم بروم او [پژمان جمشیدی] لخت از جایش بلند شد و در را بست. به من میگفت که بمانم و به من کاری ندارد. فهمیدم که این یک دام است. رفتارش بیشتر و بیشتر تهاجمی میشد، او فریاد میزد و من به خودم میلرزیدم. در نهایت با تهدید به اینکه همسایهها را خبر خواهم کرد توانستم فرار کنم.»
عسل افزوده است: «وقتی دریافتم آن دختر جوان توانسته او را به دادگاه بکشاند، فهمیدم که دیگر نمیتوانم سکوت کنم. او شکافی در این دیوار سکوت ایجاد کرد. امیدوارم زنان دیگری نیز جرات صحبت کردن پیدا کنند تا نشان دهند چگونه مردان قدرتمند با تکیه بر شبکههای حمایتی خود از موقعیتشان بدون هیچ مجازاتی سوءاستفاده میکنند.»
ادعای جدید تلاش برای تعرض جنسی علیه پژمان جمشیدی در حالی صورت میگیرد که خواهر این بازیگر سینما ورود او به شهر تورنتو در کانادا را تائید کرد.
پیش از این تصاویری از پژمان جمشیدی در فرودگاه تورنتو توسط دیگر مسافران منتشر شده بود. او در توضیح خروجش از ایران گفته که برای دیدار با خانواده از کشور خارج شده است و به ایران باز میگردد.
بیش از ۸۰۰ زن فعال در عرصه سینما و تئاتر ایران سه سال پیش در بیانیهای خواستار پایان دادن به خشونت جنسی و جنسیتی در فضای هنری شده بودند.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «در روایتهایی که از تجربههای دردناک زنان در سینمای ایران منتشر شده، انواع آزارهایی که زیر چتر خشونت جنسی قرار میگیرند مطرح شدهاند، از جمله هتک حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده، سوء استفاده از سکوت و تحمل افراد با به گروگان گرفتن حق کار یا دستمزد، اعمال خشونت جنسی به وسیله تهدید موقعیت کاری قربانی، تماسهای بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی و در نهایت خشونت جسمی و تجاوز.»
در این بیانیه خشونت علیه زنان در سینما و تئاتر ایران «سیستماتیک» توصیف شده بود.
حمله سردار سپاه به پزشکیان: تو بیخود میکنی
ببینید ایران چه خبره: رویداد هالووین در باغ فردوس