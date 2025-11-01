حسن حسن‌نیا، فرمانده پیشین تیپ مالک‌اشتر مازندران، روز پنج‌شنبه هشتم آبان، طی مراسمی درباره حجاب اجباری گفت:

تو مسئول شدی، وزیر شدی، استاندار شدی، رئیس جمهور شدی و به قرآن قسم خوردی که به قانون اساسی وفادارم؛ چی شد؟ در قانون اساسی می‌گوید حجاب، آن را قبول نداری؛ تو بی‌خود می‌کنی، هرکه هستی. این مردم به احترام رهبری [که گفتند] که سکوت کنید حرفی نزنید که دشمن سوء استفاده کند، سکوت کردند؛ اگر رهبری اذن بدهد، اجازه بدهد همین جمع پوست از کله کسانی که با شعار زن، زندگی، آزادی خود را لخت کرده و سگ به‌دست راه می‌روند، درمی‌آوردند.

حسن‌نیا افزود: «حجاب مال قرآن است و هر که آن را منکر شود باید اعدام شود.» او در ادامه با درخواست برخورد با اشد مجازات با افراد بدون حجاب اجباری گفت: «در صورت موافقت رهبری، همین جمع پوست از کله اینها در می‌آورند.»