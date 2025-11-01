Saturday, Nov 1, 2025

صفحه نخست » حمله سردار سپاه به پزشکیان: تو بی‌خود می‌کنی

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgحسن حسن‌نیا، فرمانده پیشین تیپ مالک‌اشتر مازندران، روز پنج‌شنبه هشتم آبان، طی مراسمی درباره حجاب اجباری گفت:

تو مسئول شدی، وزیر شدی، استاندار شدی، رئیس جمهور شدی و به قرآن قسم خوردی که به قانون اساسی وفادارم؛ چی شد؟ در قانون اساسی می‌گوید حجاب، آن را قبول نداری؛ تو بی‌خود می‌کنی، هرکه هستی. این مردم به احترام رهبری [که گفتند] که سکوت کنید حرفی نزنید که دشمن سوء استفاده کند، سکوت کردند؛ اگر رهبری اذن بدهد، اجازه بدهد همین جمع پوست از کله کسانی که با شعار زن، زندگی، آزادی خود را لخت کرده و سگ به‌دست راه می‌روند، درمی‌آوردند.

حسن‌نیا افزود: «حجاب مال قرآن است و هر که آن را منکر شود باید اعدام شود.» او در ادامه با درخواست برخورد با اشد مجازات با افراد بدون حجاب اجباری گفت: «در صورت موافقت رهبری، همین جمع پوست از کله اینها در می‌آورند.»

مطلب بعدی...
pjfr.jpg
لیبراسیون: یک زن دیگر پژمان جمشیدی را به آزار جنسی متهم کرد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar1.jpg
گزارش خبرگزاری خارجی از پوشش زنان برای هالووین در تهران
daily25-1.jpg
تصاویر کم نظیر و دیده نشده از آماده کردن اتاق رضا پهلوی پیش از تولدش
one17.jpg
اجراهای امیر رسایی در متل قو در دهه ۵۰
oholic1.jpg
همه معشوقه‌های ولادیمیر پوتین؛ از نظافتچی که میلیونر شد تا ورزشکار برنده مدال المپیک
daily31.jpg
تصاویری دیدنی از تولد رضا پهلوی در ۹ آبان ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی)
goftar29-1.jpg
علی صادقی هنرپیشه طنز که بازیگری را از ۱۰ سالگی شروع کرد
daily31.jpg
درخشش حمیرا در جشن ۵۰ سالگی کاباره تهران
goftar31.jpg
آماده باش تهران برای هالووین

از سایت های دیگر

کودتای نرم جمهوری اسلامی۲؛ تلاشی برای بقای نظام در پوستینی نو
انتشار ۴۰۰ فیلم رابطه جنسی مقام دولتی با زنان سرشناس از جمله خواهر رئیس جمهور
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس
فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ برادر غیرتی

پر بیننده ترین ها



gtv2.jpg
چرا کافه‌های ایرانی در کراچی بسته می‌شوند؟
goftar4-2.jpg
مصرف روزانه قرص روغن ماهی چه تاثیری بر بدن می گذارد؟
newso.jpg
سلبریتی های که بهداشت فردی را رعایت نمی کنند
goftar30-2.jpg
نیلوفر پارسا؛ از بازی در سریال «آوای باران» تا جدایی از همسر بازیگرش
daily15-1.jpg
این ۹ غذا را قبل از خواب نخورید
one30.jpg
نشانه هایی که می گویند اضافه وزن شما خطرناک است!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy