ایران اینترنشنال - سایت روسی اکسپرس با بررسی حادثه رخ داده برای صابر کاظمی، لژیونر والیبال ایران در قطر، روایتی از ویتالی پاپازوف، ولیبالیست روس تیم الاهلی قطر، درباره کار نکردن دوربین‌های مداربسته هتل و همچنین عدم کمک‌رسانی ۲۰ دقیقه‌ای به صابر کاظمی پس از حادثه منتشر کرده است.



بر اساس این گزارش، پاپازوف دراین‌باره در کانال تلگرامی خود نوشته: «ماجرا بسیار عجیب و پر از ابهامات است.

گزارش رسمی می‌گوید در استخر او را برق گرفته، اما بررسی‌ها برای یافتن نقصی در سیستم استخر بی‌نتیجه ماند و مشکلی پیدا نشد، البته شاید هتل پنهان‌کاری می‌کند، چون ظاهراً دوربین‌ها به‌طرز عجیبی کار نمی‌کردند.

بعد شایعه شد که در همان استخر سرش را به جایی کوبیده و مدت زیادی (حدود ۲۰ دقیقه) کمکی دریافت نکرده. اما مشخص شد افراد در اطرافش بوده‌اند. چرا تا رسیدن امدادگران در آن ۲۰ دقیقه هیچ تلاشی برای کمک به او نشده، نامعلوم است.»



این والیبالیست همچنین نوشته: «تیم ما در همان نزدیکی است، اما تصویر روشنی از آنچه رخ داده حتی برای ما وجود ندارد. آنچه معلوم است، او اکنون به دستگاه‌های حفظ حیات متصل است. در هر صورت، یک چیز روشن است که تراژدی وحشتناکی رخ داده و متأسفانه پایان خوشی برایش متصور نیستم. به نزدیکانش تسلیت می‌گویم، این ضربه‌ای بسیار سنگین است.»