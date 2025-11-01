عباس عراقچی: مواد هسته‌ای همچنان زیر آوار است و به جای دیگری منتقل نشده است.

👈کیهان لندن

-وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه «الجزیره» گفته آمریکا برای مذاکره و توافق « شرایط غیرقابل قبول و غیرممکنی را تعیین کرده است.»

-عباس عراقچی در این گفتگو که ۳۱ اکتبر (نهم آبان‌ماه) منتشر شد با اشاره به جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: «در همه سطوح آمادگی بیشتری داریم و اسرائیل در هر جنگ آینده شکست دیگری را تجربه خواهد کرد. از جنگ اخیر تجربه بزرگی کسب کردیم و موشک‌هایمان را در نبردی واقعی آزمایش کردیم.»

-او در بخشی از این مصاحبه عنوان کرد «اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا هرگز جرأت آغاز جنگ علیه ایران را نداشت... نتانیاهو جنایتکار جنگی است و برای منطقه ثابت کرد که اسرائیل دشمن واقعی آن است.»

-عراقچی افزود: «تمایلی به مذاکره مستقیم با واشنگتن نداریم، اما می‌توانیم از طریق مذاکره غیرمستقیم به توافق برسیم. مواد هسته‌ای همچنان زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده باقی مانده‌اند و به مکان دیگری منتقل نشده‌اند.»