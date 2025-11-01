Saturday, Nov 1, 2025

صفحه نخست » عباس عراقچی جای مواد هسته ای را لو داد!

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgعباس عراقچی: مواد هسته‌ای همچنان زیر آوار است و به جای دیگری منتقل نشده است.

👈کیهان لندن

-وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه «الجزیره» گفته آمریکا برای مذاکره و توافق « شرایط غیرقابل قبول و غیرممکنی را تعیین کرده است.»

-عباس عراقچی در این گفتگو که ۳۱ اکتبر (نهم آبان‌ماه) منتشر شد با اشاره به جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: «در همه سطوح آمادگی بیشتری داریم و اسرائیل در هر جنگ آینده شکست دیگری را تجربه خواهد کرد. از جنگ اخیر تجربه بزرگی کسب کردیم و موشک‌هایمان را در نبردی واقعی آزمایش کردیم.»

-او در بخشی از این مصاحبه عنوان کرد «اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا هرگز جرأت آغاز جنگ علیه ایران را نداشت... نتانیاهو جنایتکار جنگی است و برای منطقه ثابت کرد که اسرائیل دشمن واقعی آن است.»

-عراقچی افزود: «تمایلی به مذاکره مستقیم با واشنگتن نداریم، اما می‌توانیم از طریق مذاکره غیرمستقیم به توافق برسیم. مواد هسته‌ای همچنان زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده باقی مانده‌اند و به مکان دیگری منتقل نشده‌اند.»

مطلب قبلی...
irib.jpg
رییس پیشین صداوسیما خواستار «تغییرات ساختاری» در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی شد
مطلب بعدی...
boqrat.jpg
"این آخرین سرمقاله‌ را از روی تخت بیمارستان می‌نویسم"

