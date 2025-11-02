باوری درد آور که هنوز این رژیم را ضد امپریالیست می داند وبدنه آنرا مردمی، که در مبارزه با غرب باید حمایتش کرد!

فاصله زیادی بین افکار انتزاعی جریان هاو کنشگران سیاسی باصطلاح اپوزیسیون جمهوری اسلامی که همه چیز را از دریچه تفکر انتزاعی و بقول خود علمی می بینند وعمده انرژی باقی مانده را صرف جدال برسردوران پهلوی می کنند.این که شاه وابسته به غرب بوده وکشور فاقد آزادی های سیاسی!

نسل دیروز روزانه در هر قدم زندگی خود در گذشته را بازندگی امروزش مقایسه می کند و نسل جوان زندگی خود را بازندگی جوانان در کشور های آزاد وپیشرفته جهان .نشستن به تفکر که امروز چگونه باید عمل کنند؟

آنها امروز با حسرت بازگشت به همان روزها را آرزو می کنند وخود را سرزش می نمایند.افسوس براین که چگونه این خطا را مرتکب شدند.

گروه های سیاسی و کنشگرانی با اسامی مختلف هنوز متوجه این مسئله نگردیده اندکه برعکس دگماتیسم ایدئوژیک آنها امروزاکثریت مردم، یک چرخش اساسی در دیدگاه خود نسبت به گذشته ودوران پهلوی صورت داده اند.تغیری مثبت برمبنای نگاهی منصفانه وواقع بین بر واقعیت های عینی گذشته که صلح ،آرامش ورفاه بر زندگیشان حاکم بود.بدون آنکه ترس ودغدغه از آینده داشته باشند.

اکثریت افکارعمومی متاسف از عمل کردخود ونقش انقلابیون سال پنجاه وهفت هستند! که چنین فاجعه ای آفریدند ودر همراهی با عقب مانده ترین تفکر ارتجاعی پیچیده در غلاف عدالت خواهی ! قربانی تفکر ارتجاعی مردی گردیدند که دشمن تاریخی تجدد ونو آوری بود.مردی مبشر مرگ ،مخالف با دانش و تخصص ،جنگ افروز وکینه جونسبت به خاندان پهلوی بخصوص رضا شاه که راه نفس بر مشتی طفیلی جا خوش کرده در حوزه های مذهبی بست .دادرسی از آخوند ها گرفت نظام قضائی کشور راسامان داد.نظم ودیسپلین بر جامعه لات سالارتنبل وابن الوقت حاکم کرد.

تجربه فردی وجمعی نهان شده در ضمیرهرفرد که با احتیاط ودقت به حوادث ومسائل پیرامون خود مینگرد تامانع ازتکرارتلخ عمل نابخردانه ای مانند فاجعه بهمن سال پنجاه هفت وسرازیر شدن سیل بنیان کن دیگری گردد که جامعه رو به رشد ایران را درهم نوردید. روح عمومی جامعه امروز ایران ترس خورده از انقلاب ونا باوربه جریان های ریز ودرشت سیاسی است که هنوز قادر به تسویه حساب باخود ونقد نقش مخرب خود در انقلاب بهمن نگردیده اند.از این رو با قدم های سنجیده پیش می رود.

اگرامروز این ملت سخت ضربه خورده از انقلاب کوربهمن سال پنجاه وهفت ،این همه سختی ،این همه فشاررا تحمل می نماید. تحملی آگاهانه است که ناشی ازتجربه و ابعاد ویران گر حوادثی است که بر وی رفته!

نگاه بسته ای که آنها را با همان دید ارتجاعی نسبت به دشمنی با امریکا واسرائیل تخته بند می کند که خامنه ای را.

تفکری که هنوزدر سیمای روسیه پوتینی وشی جین پنیگ چینی اندک بوی آشنای گذشته خود را استشمام می کند و با همین تفکرهنوز در ارادت خود با جمهوری اسلامی شارلاتان که امروزهفت بند تن خود به اسارت این دو رهبرداده، باقی می ماند. البته با چاشنی تند مخالفت تمام عیار با دوران پهلوی و با شاهزاده رضا پهلوی که بر عکس آنها برضرورت آگاه سازی مردم برآنچه که امروز می توانند وباید داشته باشند تاکید می کند .بر ضرورت دوستی با تمام کشورها از امریکا تا اسرائیل از غرب تا شرق . ضرورت دست کشیدن از شعار مرگ بر این یا آن،ضرورت داشتن یک برنامه جامع برای سرنگونی رژیم و هدایت دوران گذار تا رسیدن به انتخاباتی کاملا آزاد و دموکراتیک.

کجای این نگاه وتلاش بر سازمان دادن یک جنبش همگانی در سایه آگاهی اجتماعی و سازمان دهی فکر شده براساس جنبش اعتراضی نهفته دربطن جامعه که روزانه صیقل می یابد تا زمان بر آمدش فرا رسد بمذاق اپوزیسون جمهوری اسلامی خوش نمی آید؟

از چپ ها گرفته تا انواع اقسام جمهوری خواهان که چنین سرسختانه در برابر هر گونه ائتلاف می ایستند و آدرس غلط می دهند؟

مخالفت این جریان های سیاسی در حهت هم گامی وایجاد زمینه های مثبت برای اتحاد عمل ،آنها را در تقابل با مردم که بدون آن هم مشکوک به این بخش از اپوزیسیون وعمل کرد آن هستند قرار می دهد.

نداشتن برنامه روشن بخاطر نا آگاهی از تحولات وروند های جاری دربطن تفکر عمومی جامعه ،تکرار طوطی وار یک سری نظریه های کپک زده درفرهنگ سیاسی این گروههاکه هر کدام از ظن خود به امر مبارزه نگاه می کنند و هنوز خود را رهبرسیاسی مردم می پندارند.

ادامه همان تفکری که دیروزبجای قرار گرفتن در جهت درست تاریخ ودرک این که تمام تلاش دوران پهلوی ومنورالفکران جمع شده بردورآن تلاشی بود در جهت بیداری مردمی با تمدنی بزرگ اما خفته دراسارت مذهب ،سنت ،بیسوادی وفقر.تلاشی در جهت هویت بخشیدن به انسان ایرانی ،بالا بردن سطح زندگی اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی مردم . تغیردر جهت تجدد که انسان ایرانی قرار گرفته در محاق را بیرون کشیده بر سکوی آینده قرارش دهد!

افسوس که امروز هم با وجود روشن شدن بسیار حقایق ترقی خواهانه در دوران پهلوی و دیدن ای همه فجایع، این جریا ن ها قادر بدیدن تحولات عمیق در بطن جامعه وتفکر مردم نیستند. هنوز با تمام ادعا هایشان مبنی بر حمایت از مبارزه زنان در مخالفت با حجاب اجباری .زمانی که اکثریت این زنان ودختران با نگاهی مثبت ازدوران پهلوی یاد می کنند.کمیت تشان لنگ می شود واطاق کج در می آید.

اما این اطاق کج نیست!بلکه رقصندگان خود را دارد از مهسا تا سارینا از مجید رضا رهنورد ،تا حمید رضا روحی تا خدا نور لجه ای .تا ستار بهشتی و لبخندش ."بزنید حرامزاده ها ما هنوز زنده ایم " این است جواب عملی این نسل رقصنده در میدان ! به حاکمیت جمهوری اسلامی . در عین حال پیامی روشن به قرار گرفته گان در این سو یا آن سوی تاریخ دیروز و امروز!