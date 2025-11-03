Monday, Nov 3, 2025

Reza_Farmand_2.jpg

امیر سامانی
دلی داشت طلایی که فارسی می‌زد
*
بخارا
زادگاهِ نوزاییِ زبان و فرهنگ ایرانزمین است
*
در زمانی که زبان تازی، شهریار زبان‌ها بود
امیر سامانی
زبان فارسی را در دربارش به تخت نشاند
و رشته‌ی سخن را در قلمروی پادشاهی‌اش
به واژگان فارسی سپرد
*
امیر سامانی
تاریخ تار و مار شده،
‌فرهنگ گسسته‌ی ایران باستان را
پاره پاره در زبان فارسی گرد آورد
و بدین‌گونه
کارگاه سترگ فردوسی را
از تاریخ ایران باستان
و حماسه‌های پهلوانی و اساطیری پُر کرد
*
امیر سامانی
راهگشای زبان فارسی شد
راهی را که رودکی و رابعه، فرخی و دقیقی کوبید
راهی را که فردوسی سپس شاهراه کرد
*
امیر سامانی
به یاری سخنوران یگانه دوران
هلهله‌ای در زبان فارسی برپا کرد
فرهنگ و تمدن نیاکان‌اش را
پیرامون جان شوریده‌اش مستان مستان چرخاند
و بدین سان
ستاره ستاره
کهکشان‌های شعر فارسی آفریده شد
‌*
بخارا، سپتامبر ۲۰۲۵
*
رضا فرمند

*

