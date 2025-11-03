امیر سامانی

دلی داشت طلایی که فارسی می‌زد

*

بخارا

زادگاهِ نوزاییِ زبان و فرهنگ ایرانزمین است

*

در زمانی که زبان تازی، شهریار زبان‌ها بود

امیر سامانی

زبان فارسی را در دربارش به تخت نشاند

و رشته‌ی سخن را در قلمروی پادشاهی‌اش

به واژگان فارسی سپرد

*

امیر سامانی

تاریخ تار و مار شده،

‌فرهنگ گسسته‌ی ایران باستان را

پاره پاره در زبان فارسی گرد آورد

و بدین‌گونه

کارگاه سترگ فردوسی را

از تاریخ ایران باستان

و حماسه‌های پهلوانی و اساطیری پُر کرد

*

امیر سامانی

راهگشای زبان فارسی شد

راهی را که رودکی و رابعه، فرخی و دقیقی کوبید

راهی را که فردوسی سپس شاهراه کرد

*

امیر سامانی

به یاری سخنوران یگانه دوران

هلهله‌ای در زبان فارسی برپا کرد

فرهنگ و تمدن نیاکان‌اش را

پیرامون جان شوریده‌اش مستان مستان چرخاند

و بدین سان

ستاره ستاره

کهکشان‌های شعر فارسی آفریده شد

‌*

بخارا، سپتامبر ۲۰۲۵

*

رضا فرمند

*