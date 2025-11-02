Sunday, Nov 2, 2025

صفحه نخست » ناسیونالیسم ایرانی و هویت شیعه ی، مسعود امیرخلیلی

Masoud_amirkhalili.jpgمشخص کردن اینکه تا چه حد ایرانیان ناسیونالیست هستند مشکل است. میزان ناسیونالیسم ایرانی و دیگر گرایش های سیاسی (ایدئولوژی ها) را فقط زمانی می توان تعیین کرد که احراب و انتخابات آزاد باشند. احراب نه در دوران محمد رضا شاه آزاد بودند و نه در جمهوری اسلامی شهروندان می توانند آزادانه حزب های ناسیونالیستی و یا مذهبی خود را انتخاب کنند.

حالا این پرسش مطرح است که آیا می شود هم ناسیونالیست بود و هم پیرو دین شیعه. به سخن دیگر: آیا می توان هم ملیت ایرانی را داشت و هم هویت شیعه ی را. و اینکه آیا فرقی است بین هویت و ملیت یک ملت؟ به عقیده من فرقی بین هویت و ملیت نیست و ریشه هر دو وآژه را باید در گذشته ( تاریخ) یک ملت جستجو کرد. اما مشکل اینجاست که ایرانیان دو گذشته تاریخی مختلف از یک دیگر دارند: گذشته قبل از قبول اسلام ( دوران باستان) و گذشته اسلامی.

اعراب این مشکل را نداشتند، چون اعراب قبل از اسلام ملیت نداشتند اسلام برای انها هم ملیت شد و هم مذهب.

این نظریه هم که تضادی بین ملیت ( گذشته باستان) ایرانیان و مذهب شیعه نیست را نمی توان قبول کرد، چون ما اینحا با دو فرهنگ متفاوت از یک دیگر روبرو هستیم. آرامش دوستدار به این دوگانگی فرهنگ باستان ایران و فرهنگ اسلامی اشاره کرد:

" هر سه عنصر در اسلامی‌شدن ایران از بین می‌روند. دولت در ظرف یکی دو دهه و ملیت و دین در ظرف دو سده. جای دولت سراسری را بعدها حکومت‌های متنازع، تابع و متبوع می گیرند... و جای ملیت و دین سرزمینی را توأماً اسلام. به این معنا ایرانی با اسلام‌آوردن، یعنی با گرویدنش به آنچه برای نخستین‌بار به عرب هستی و تشخص تاریخی بخشیده بوده، در امت حل و در نتیجه بی‌ملیت می‌شود".

بهترین تجربه ما از بی ملیتی ایرانیان انقلاب اسلامی سال پنجاه و هفت است: ایرانیان پس از سرنگونی شاه ایران پرست مذهبیون شیعه که از لبنان برخاسته بودند را بر مسند قدرت می نشانند. با تمام حماسه سرایی ها و فردوسی خواندن ها ایرانیان بعد از اسلام دیگر ملیت ایرانی ندارند. فقط کافی است یک مقایسه کنیم بین میلیون ها زائر ایرانی که برای زیارت شهیدان شیعه به عراق سفر می کنند با تعداد هزاران نفر از بازدیدکنندگان پاسارگاد، یا با یک مقایسه بین زیارت کنندگان مقبره امام رضا در مشهد با بازدید کنندگان آرامگاه فردوسی در طوس.

مطلب قبلی...
Abolfasl_Mohagheghi_4.jpg
شب را نهایتیست، ابوالفضل محققی
مطلب بعدی...
bishetab.jpg
عامو عندلیب، رضا بی شتاب

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2-1.jpg
گریم هالووین مه‌لقا جابری با الهام از آدری هپبورن
daily2.jpg
ورزش و سرگرمیهای محمدرضا پهلوی چه بودند
one2.jpg
حضور رامین پرچی در یک سریال خانگی بعد از سالها حبس و ممنوع الکاری
oholic21.jpg
عکس های حال‌خوب‌کُن از گوشه کنار ایران
goftar2.jpg
حواشی تشییع برادر مصطفی تاج‌زاده
gooyadaily31-1.jpg
تصاویر دیده نشده از دختران روس طرفدار سردار آزمون
goftar1.jpg
گزارش خبرگزاری خارجی از پوشش زنان برای هالووین در تهران
daily31.jpg
تصاویری دیدنی از تولد رضا پهلوی در ۹ آبان ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی)

از سایت های دیگر

هنرمند معروف و شایعه رابطه عاشقانه او با باراک اوباما
گزارش تصویری: اولین مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما
زمان انتخاب، شاهزاده رضا پهلوی و رهبری دوران گذار
رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
چگونگی پوشش بازیگران در جشنواره کن پس از اعلام "ممنوعیت برهنگی"
one1.jpg
محمد باقر قالیباف از فرماندهی در جبهه تا سرسپردگی پوتین در جنگ ۱۲ روزه
اوهولیک.jpg
باور نمی‌کنید این‌ها سنت‌های ازدواج در فیلیپین هستند
daily.jpg
آزیتا خواننده کوچه بازاری که با میکروفن سر مهمان را شکست
one31-1.jpg
فرخ نگهدار رهبرسازمان چریک های فدایی خلق ایران و از حامیان حکومت جمهوری اسلامی
gtv2.jpg
چرا کافه‌های ایرانی در کراچی بسته می‌شوند؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy