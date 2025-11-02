هشدار آمریکا به بغداد درباره حمله احتمالی واشنگتن

خبرنامه گویا - روزنامه سعودی الشرق الاوسط مدعی شده است که تنها دو روز پس از پیام اطمینان‌بخش واشنگتن درباره آینده روابط با بغداد، دولت عراق هشدار جدی و کم‌سابقه‌ای از سوی کاخ سفید دریافت کرده است. به گفته این رسانه، هشدار آمریکا به عملیات نظامی قریب‌الوقوعی در منطقه‌ای نزدیک به عراق اشاره دارد و از گروه‌های مقاومت عراقی خواسته شده از هرگونه واکنش به این تحرکات خودداری کنند.

منابع خبری الشرق الاوسط اعلام کرده‌اند که کاخ سفید به دولت عراق هشدار داده هرگونه اقدام یا واکنش گروه‌های مسلح این کشور نسبت به عملیات احتمالی آمریکا در روزهای آینده می‌تواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد. این هشدار که به گفته روزنامه، «شدیداللحن» توصیف شده، در جریان تماس تلفنی میان پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، و ثابت العباسی، وزیر دفاع عراق، منتقل شده است.

العباسی در گفت‌وگویی تلویزیونی تأیید کرده که واشنگتن از طریق کاردار سفارت خود در بغداد، او را در جریان عملیات پیش‌رو قرار داده و نسبت به هرگونه مداخله گروه‌های عراقی هشدار داده است. وی افزود که در این تماس همچنین درباره همکاری‌های پهپادی، تبادل اطلاعات امنیتی و قرارداد فروش بالگردهای آمریکایی به عراق گفت‌وگو شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که عراق در آستانه برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی خود از سال ۲۰۰۳ تاکنون قرار دارد.

حملۀ قریب‌الوقوع آمریکا؟ به کجا؟

احمد زیدآبادی



ثابت العباسی وزیر دفاع عراق از اخطار شدیداللحن وزیر خارجۀ آمریکا به دولت عراق خبر داده و گفته است که پیت هگست از طریق کاردار سفارت این کشور در بغداد، وی را در جریان عملیات نظامی قریب‌الوقوع در منطقه قرار داده و به شکلی قاطع نسبت به دخالت گروه‌های عراقی در این عملیات‌ها هشدار داده است."

آیا آمریکا واقعاً در پی یک حملۀ نظامی قریب‌الوقوع به اهداف خاصی در خاورمیانه است؟ اگر هست، مشخصاً علیه چه اهدافی؟

حمله به خاک ایران در این شرایط کاملاً دور از ذهن است. حمله به مواضع حزب‌الله در لبنان هم اگر بخواهد گسترش یابد، کار آمریکا نیست. حملۀ ناگهانی و گسترده به حوثی‌های یمن محتمل است هر چند که دلیل قاطعی برای دخالت گروه‌های مسلح عراقی در آن وجود ندارد که نیاز به اخطار به دولت عراق داشته باشد.

بدین ترتیب، فقط حشدالشعبی عراق باقی می‌ماند که در زنجیرۀ "محور مقاومت" هنوز آسیب جدی ندیده است. در روزهای اخیر رسانه‌های عبری مدعی آمادگی حشدالشعبی برای تکرار عملیات 7 اکتبر علیه اسرائیل شده‌اند. آیا این خبر صحت دارد؟ و یا اینکه اسرائیلی‌ها آن را بهانه‌ای برای حملات پیش‌دستانه علیه آن قرار داده‌اند؟

در مجموع به نظر می‌رسد که اگر واقعاً قرار به حملۀ نظامی قریب‌الوقوعی در منطقه باشد، هدف آن حشدالشعبی عراق است. اما چرا این خبر باید علنی شود؟ همین موضوع اصل مسئله را با تردید روبرو می‌کند. شاید اعلام این خبر نوعی جنگ روانی در آستانۀ انتخابات پارلمانی عراق باشد تا بر نتیجۀ آن تأثیر بگذارد.



