ab.jpgبی بی سی - اکرم بنایی مشهور به «اَکی» خواننده پیش از انقلاب در ۸۱ سالگی در آمریکا درگذشت. پوری بنایی، بازیگر سینما و تئاتر ساکن تهران ۱۱ آبان، ۲ نوامبر با اعلام این خبر در اینستاگرامش نوشت: «خواهرم، بعد تو خنده هم بوی غم می‌دهد اکی عزیزم بمیرم برات»

‏اکرم بنایی زاده ۱۳۲۳ در اراک، فارغ‌التحصیل کنسرواتواری موسیقی از دانشگاه کالیفرنیا بود و در سال‌های فعالیت هنری خود پیش از انقلاب ۵۷ یک آلبوم موسیقی محلی (فولکلور) اقوام ایران به نام «رشید خان» و آلبوم دیگر در قالب موسیقی پاپ به نام «نگاه تو» منتشر کرد. ترانه‌های رشید خان، مستم مستم، پاپو سلیمانی و گل پامچال با صدای او ماندگار شده‌اند.



‏خانم بنایی در دوران فعالیتش با ترانه‌سرایانی از جمله محمدعلی جاهد، اردلان سرفراز، پاکسیما و هما میرافشار همکاری کرد و آهنگسازی آثارش را از جمله محمد حیدری، منوچهر چشم‌آذر، تورج شعبان‌خانی و محمدعلی امیرجاهد بر عهده داشتند.

لینک به گزارش تصویری: درگذشت اکی بنایی خواننده و بازیگر و خواهر پوری بنایی

