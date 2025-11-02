Sunday, Nov 2, 2025

صفحه نخست » دوران پسا‌رهبر | چهار روایت از لرزش درون قدرت

asefi.jpgحمید آصفی

🟥 ۱. پایان عصر رهبری؛ حباب اقتدار ترکید!

هیچ ساختاری با توهم قدرت دوام نمی‌آورد.

حاکمیت سال‌هاست در حبابی از یقین و بی‌نیازی زیسته؛ حبابی که حالا ترکیده است.

وقتی مهدی کروبی از درون همان نظام زبان به نقد می‌گشاید و فائزه هاشمی رهبری را به یادآور دوران‌های دور می‌داند، دیگر ما در «دوران اقتدار» نیستیم -- بلکه در سایه‌ی افول آن ایستاده‌ایم.

فروپاشی از درون، بی‌صدا اما بازگشت‌ناپذیر است.

🟥 ۲. کروبی و فائزه در برابر روایت رسمی؛ نشانه‌ی دوران پسا‌رهبر؟

رخدادی نادر در سیاست ایران در حال وقوع است: صدای نقد از درون قدرت برخاسته.

مهدی کروبی پس از سال‌ها حصر، به خطاهای گذشته اشاره می‌کند و فائزه هاشمی با صراحتی کم‌نظیر از مرزهای گفتار رسمی عبور می‌کند.

این‌ها تصادف نیستند؛ لرزش‌هایی سطحی نیست -- بلکه نشانه‌ی تغییر توازن در مرکز قدرت است.
وقتی نزدیک‌ترین‌ها شروع به بازنگری می‌کنند، یعنی زمان تازه‌ای در راه است.

🟥 ۳. جنگ قالیباف و روحانی، نبرد بر سر میراث بی‌جان جمهوری اسلامی

قدرت در ایران دیگر برای اداره نیست، برای بقاست.

قالیباف و روحانی، هر دو محصول نظامی‌اند که از درون تهی شده.

درگیری امروز آن‌ها نه بر سر آینده، که بر سر بازمانده‌ی گذشته است.

وقتی قدرت به میدان درون‌خوری می‌افتد، نشانه‌ی فرسودگی ساختار است، نه پویایی آن.

🟥 ۴. رهبری در محاصره‌ی سکوت و تردید

قدرت همیشه با ضربه‌ی بیرونی سقوط نمی‌کند؛ گاه آرام از درون خالی می‌شود.

امروز رهبری در میان حلقه‌ای از همراهان خسته، در فضایی از سکوت و انتظار قرار دارد.

از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، همه می‌دانند دوران دیگری آغاز شده -- اما کمتر کسی جرأت بیان آن را دارد.

این سکوت، شاید خطرناک‌تر از هر فریادی باشد.


:::

مطلب قبلی...
ab.jpg
اکی بنایی درگذشت
مطلب بعدی...
police.jpg
نمونه‌ای دیگر از حرکت بریتانیا به‌سوی "جامعه‌ای اورولی؟"

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2.jpg
حواشی تشییع برادر مصطفی تاج‌زاده
daily2-1.jpg
درگذشت اکی بنایی خواننده، بازیگر و خواهر پوری بنایی
one2.jpg
حضور رامین پرچی در یک سریال خانگی بعد از سالها حبس و ممنوع الکاری
gooyadaily31-1.jpg
تصاویر دیده نشده از دختران روس طرفدار سردار آزمون
oholic21.jpg
عکس های حال‌خوب‌کُن از گوشه کنار ایران
goftar2-1.jpg
گریم هالووین مه‌لقا جابری با الهام از آدری هپبورن
daily2.jpg
ورزش و سرگرمیهای محمدرضا پهلوی چه بودند
goftar1.jpg
گزارش خبرگزاری خارجی از پوشش زنان برای هالووین در تهران

از سایت های دیگر

از دونالد ترامپ چه باقی خواهد ماند؟ از زبان یک عکس
کاریکاتور هفته: حضرت سیدعلی عزرائیل خامنه ای
زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول
علائق جنسی از دریچه آمار و ارقام

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
چگونگی پوشش بازیگران در جشنواره کن پس از اعلام "ممنوعیت برهنگی"
one1.jpg
محمد باقر قالیباف از فرماندهی در جبهه تا سرسپردگی پوتین در جنگ ۱۲ روزه
اوهولیک.jpg
باور نمی‌کنید این‌ها سنت‌های ازدواج در فیلیپین هستند
daily.jpg
آزیتا خواننده کوچه بازاری که با میکروفن سر مهمان را شکست
one31-1.jpg
فرخ نگهدار رهبرسازمان چریک های فدایی خلق ایران و از حامیان حکومت جمهوری اسلامی
gtv2.jpg
چرا کافه‌های ایرانی در کراچی بسته می‌شوند؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy