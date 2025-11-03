۱. مقدمه

در اغلب نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا، بحران اقتصادی معمولاً تنها به معنای یک اختلال موقتی در شاخص‌های کلان نیست؛ بلکه بازتابی از ضعف‌های نهادی، فساد ساختاری و ناکارآمدی حکمرانی است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. وابستگی مزمن به نفت، اقتصاد رانتپرور، فساد مدیریتی-اقتصادی، کسری بودجه‌ی ساختاری، تورم بالا و فرار سرمایه، مجموعه‌ای از شرایطی را رقم زده‌اند که نه تنها اقتصاد را بی‌ثبات کرده، بلکه انسجام اجتماعی و مشروعیت سیاسی را نیز در معرض تهدید قرار داده‌اند.

با این حال، برخلاف بسیاری از کشورهای بحران‌زده که به فروپاشی سریع سیاسی منجر شدند (مانند ونزوئلا یا یوگسلاوی سابق)، نظام جمهوری اسلامی توانسته است در وضعیت «بحران مزمن اما کنترل‌شده» باقی بماند. این وضعیت را می‌توان با مفهوم «بحران پایدار» (Persistent Crisis) توضیح داد؛ نوعی از بحران که در آن فروپاشی کامل رخ نمی‌دهد، اما امکان ترمیم نیز از میان رفته است.

۲. مبانی نظری: مسیرهای تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی و سیاسی

ادبیات نظری اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی بحران، چند مسیر کلیدی را برای تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی و سپس سیاسی شناسایی می‌کند:

کانال مشروعیت (Legitimacy Channel):

تضعیف کارکردهای اقتصادی دولت، به کاهش سرمایه اعتماد اجتماعی و عمومی، احساس بی‌عدالتی و ناتوانی در تأمین معیشت منجر می‌شود. در نظام‌های گفتمان استبدادی، فروپاشی مشروعیت اقتصادی معمولاً به بحران معنایی و اخلاقی گفتمان حاکم نیز انجامیده است.

کانال نابرابری و فقر (Inequality Channel):

افزایش شکاف طبقاتی، تمرکز ثروت در دست طبقات حکومتی و نهادهای رانتی، و از بین رفتن تحرک اجتماعی، باعث شکل‌گیری احساس بی‌قدرتی جمعی و نفرت اجتماعی نسبت به ساختار قدرت می‌شود.

کانال نهادهای میانی (Institutional Channel):

ضعف اتحادیه‌ها، احزاب، و سازمان‌های مردم‌نهاد، مانع از تبدیل نارضایتی اقتصادی به مطالبات سیاسی منسجم می‌شود؛ در نتیجه جامعه در حالت انفجار پنهان اما غیرسازمان‌یافته باقی می‌ماند.

کانال انسجام مقامات و سران حکومت (Elite Cohesion Channel):

در صورت بروز اختلاف میان مقامات کلیدی اقتصادی ـ نظامی و چهرهایی که گفتمان حاکم را نمایندگی می کنند، بحران اقتصادی می‌تواند به شکاف سیاسی در درون قدرت بینجامد و مسیر فروپاشی را تسریع کند.