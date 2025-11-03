"نماینده آمریکا گفته یا حرف گوش می کنید یا خود دانید"
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، با اشاره به تام باراک، فرستاده ویژه دولت ترامپ گفت: آمریکا نمایندهای در لبنان دارد که راحت حرفش را میزند. به ما گفته یا حرفهای ما را گوش میکنید یا خود دانید. خود دانید هم یعنی میگوییم اسرائیل شما را بزند.
برترین ها - توماس (تام) باراک سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه به سوریه، در کنفرانسی در بحرین در روز شنبه اول نوامبر در اظهاراتی صریح، لبنان را «دولت ورشکسته» خواند، رهبران این کشور را «دایناسور» توصیف کرد و گفت بعید است لبنان بتواند به خواسته اصلی آمریکا، یعنی خلع سلاح حزبالله، عمل کند.
صحبتهای باراک بسیار تند و همراه با تعابیر گزنده و تهدیدآمیز بود.
تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت: باراک که مسئولیت برخی امور دیپلماتیک با بیروت را نیز بر عهده دارد، این اظهارات را در کنفرانس گفتوگوی امنیتی منامه، برگزارشده توسط موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک در بحرین، بیان کرد.
در بخشهای دیگری از این گزارش که مواضع باراک را روایت میکند، آمده است:
او بارها از لبنان و سوریه خواست تا در چارچوب آنچه «بازتنظیم منطقهای» نامید، با اسرائیل به توافق برسند. اما تنشها میان اسرائیل و لبنان در حالی افزایش یافته که حزبالله ظاهرا در حال تسلیح مجدد است و اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان ادامه میدهد و مدعی است این حملات نقض آتشبس توسط این گروه تروریستی را هدف قرار میدهد.
باراک در ابتدای جلسه پرسش و پاسخ گفت: لبنان یک دولت ورشکسته است. او سپس به مشکلات بخش بانکی و زیرساختهای اساسی لبنان اشاره کرد و در پایان گفت: «چهل سال آشوب مطلق و جنگ داشتهاید. ۴ دولت ناکام... و ۶ جنگ در حافظه تاریخی. پس واقعا نمیدانم این چه دولتی است.»
او در ادامه افزود: دولت واقعی چیست؟ دولت، حزبالله است. به جنوب بروید؛ حزبالله به شما آب میدهد، آموزش میدهد، حقوق ماهانه میپردازد و ۴۰ هزار نیرو دارد. ارتش لبنان ۶۰ هزار نیرو دارد، اما مشکل اینجاست که نیروهای حزبالله ماهی ۲۲۰۰ دلار حقوق میگیرند و نیروهای ارتش لبنان فقط ۲۷۵ دلار.»
باراک در این سخنرانی مدعی میشود که حزبالله هنوز ۱۵ تا ۲۰ هزار موشک و راکت در اختیار دارد که اسرائیل را تهدید میکند. آمریکا از دولت لبنان خواسته حزبالله را خلع سلاح کند و دولت لبنان نیز متعهد به این کار شده است. نماینده ویژه ترامپ این هدف را غیرواقعبینانه خواند.
او گفت: ایده خلع سلاح حزبالله به زور، از نظر ما منطقی نیست که به لبنان بگوییم: یکی از احزاب سیاسی خود را به زور خلع سلاح کنید. همه از جنگ داخلی وحشت دارند. سؤال این است: چه میتوانید بکنید تا حزبالله از این موشکها و راکتها استفاده نکند؟
باراک بارها تاکید کرد بهترین راه برای لبنان، آغاز گفتوگو با اسرائیل و امضای توافق دیپلماتیک است. او گفت زمان برای گسترش عادیسازی روابط منطقهای با اسرائیل به دلیل آتشبس غزه و سقوط بشار اسد در سال گذشته، مناسب است. او افزود اسرائیل به آمریکا مدیون است، زیرا آمریکا در حمله ژوئن اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران مشارکت کرد.
باراک گفت: اسرائیل آماده امضای توافقهای مرزی با همه همسایگان است و به آمریکا مدیون است. در لبنان حتی گفتن کلمه اسرائیل غیرقانونی است. در چه عصری زندگی میکنیم؟
او ادامه داد: رهبری فعلی لبنان استوار است: رئیسجمهور (جوزف) عون، نخستوزیر (نواف) سلام، حتی رئیس پارلمان (نبیه) بری. آنها تلاش میکنند، اما دایناسورند (طرز فکر و روششان قدیمی و ناکارآمد است).
او پیشنهاد کرد: گفتوگو را در خط آبی (مرز لبنان-اسرائیل) آغاز کنید. با سوریه هم گفتوگو کنید. در ۴ ماه میتوانید همه چیز را حل کنید.
باراک الگوی لبنان را «پیمان ابراهیم» (توافق عادیسازی ۲۰۲۰ میان اسرائیل و چند کشور عربی از جمله بحرین) دانست.
او گفت: اسرائیل به یک متحد مسلط در این بازچینی شطرنج خاورمیانه تبدیل شده و پیمان ابراهیم مسیری است که همه باید دنبال کنند.