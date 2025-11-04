Monday, Nov 3, 2025

صفحه نخست » رد دوباره درخواست ویزای مهدی تاج برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی آمریکا

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgایندیپندنت فارسی - یکی از مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران روز دوشنبه ۱۲ آبان در گفتگو با ایندیپندنت فارسی، خبر داد که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر با اعطای ویزا به مهدی تاج، رئيس فدراسیون فوتبال ایران، برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ مخالفت کرده است.

این منبع آگاه توضیح داد: «ظاهرا سابقه عضویت تاج در در سپاه پاسداران، دلیل اصلی رد شدن درخواست ویزای او در وزارت خارجه و سفارت آمریکا در ارمنستان بوده است. به هر حال روی سفر اعضای فعلی و پیشین سپاه به آمریکا حساسیت زیادی وجود دارد.

آن‌طور که ما مطلع شدیم، علاوه بر تاج، با اعطای ویزا به بیش از ۱۰ نفر دیگر از فهرست مدنظر فدراسیون فوتبال برای سفر به آمریکا در آذرماه هم مخالفت شده است. البته تاج همچنان درحال رایزنی با مقام‌های فیفا است تا با استفاده از نفوذ آن‌ها روادید سفر دریافت کند، اما به نظر نمی‌رسد موفق شود. تا این لحظه حتی ویزای امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم، هم صادر نشده است.»

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال که قرار است به‌ صورت مشترک در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شود، روز ۵ دسامبر (۱۴ آذر) در شهر واشینگتن دی‌سی انجام خواهد شد. اکنون در فاصله حدود یک ماه تا این مراسم، مشخص شده که با سفر بسیاری از چهره‌های ورزشی و غیرورزشی حاضر در فهرست موردنظر فدراسیون فوتبال، ازجمله مهدی تاج و نیز رئيس حراست فدراسیون و چند چهره امنیتی‌ــ‌نظامی به ایالات متحده مخالفت شده است.

محمدشروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان، هم روز دوشنبه در توضیح جلسه مدیران فدراسیون فوتبال در ساختمان وزارت امور خارجه برای حضور در قرعه‌کشی جام‌جهانی ۲۰۲۶ گفت: «درباره صدور روادید برای حضور در مراسم قرعه‌کشی، آقای عراقچی به‌طور جدی موضوع را پیگیری می‌کنند و یکی از دغدغه‌های وزارت امور خارجه همین است.»

روابط‌عمومی فدراسیون فوتبال و رسانه‌های حکومتی در ایران اوایل مهرماه تایید کردند که سفارت آمریکا در ارمنستان به درخواست اول فدراسیون فوتبال برای این سفر جواب منفی داده است. ابتدا اعلام شد که تاج و هشت نفر دیگر به این سفر خواهند رفت، اما هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، روز ۱۰ مهر خبر داد که علاوه بر آن ۹ نفر، قرار است «۱۰ یا ۱۱ نفر دیگر» هم برای شرکت در کارگاه‌های آموزشی فیفا به آمریکا سفر کنند و در انتظار دریافت روادیدند.

در ادامه، اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی در روز ۱۱ مهر نشان داد که علاوه بر مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، دو نماینده از سپاه پاسداران، مهدی ملک‌آباد، رئیس حراست فدراسیون فوتبال و کارمند وزارت اطلاعات، مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال، هدایت ممبینی، دبیرکل این فدراسیون، مهدی خراطی، چهره امنیتی و رئیس بخش تیم‌های ملی، سیامک قلیچ‌خانی، مشاور رسانه‌ای قلعه‌نویی و دلال نقل‌وانتقالات، سعید الهویی، آنالیزور تیم ملی و امید جمالی، سرپرست بخش روابط بین‌الملل فدراسیون، بخشی از اسامی فهرست انتظار برای دریافت ویزا هستند. این در حالی است که از طرف هر کشور راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶، تنها سه نفر حق دارند به سالن محل برگزاری قرعه‌کشی وارد شوند.

تاج در جام جهانی هم غایب خواهد بود؟

مروری بر فهرست شرکت‌کنندگان کشورهای دیگر در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که معمولا فقط روسای فدراسیون‌ها، سرمربی‌ها یا کاپیتان‌ تیم‌ها در این مراسم حضور می‌یابند.

با وجود این، مهدی تاج که از ابتدا نیز به دلیل سوابقش در سپاه پاسداران برای دریافت ویزای آمریکا شانس اندکی داشت، می‌خواست تمامی مدیران فدراسیون را به‌همراه دست‌کم چهار چهره نظامی‌ــ‌امنیتی و یک دلال نقل‌وانتقالات راهی چنین سفری کند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی، در صورت صدور روادید برای تمامی این افراد، سفر به آمریکا دست‌کم سه میلیارد تومان هزینه روی دست فدراسیون فوتبال می‌گذاشت و ادعای هدایت ممبینی مبنی بر پرداخت هزینه‌ها از سوی فیفا نیز نادرست است.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، ۱۲ مهر درباره فهرست اعضای فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت ویزای ایالات متحده به‌منظور شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفته بود: «در جریان این موضوع هستم، ولی مشخص نیست به چند نفرشان ویزا داده شود. با تاج هم صحبت کرده‌ام. ممکن است به بعضی از دوستان ویزا داده نشود. مطمئنا به صورت خلاصه‌تری شرکت خواهند کرد.»

کمی بعد در ۱۴ مهر، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، وعده داد که «برای روادید کادر تیم ملی به منظور سفر به آمریکا با رئیس فیفا حرف زدیم و مشکل حل خواهد شد». تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، هم در ادامه نوشت که «مهدی تاج به‌عنوان نایب‌رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا رابطه خوبی دارد و اعتراضش را به گوش او رسانده است. شاید با ورود پیدا کردن رئیس فیفا به این موضوع، روادید آمریکا برای برخی نفرات صادر شود».

با این حال وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ تاکنون در برابر همه این تلاش‌ها مقاومت کرده و هنوز برای هیچ‌یک از اطرافیان مهدی تاج روادید صادر نشده است.

