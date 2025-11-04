ایندیپندنت فارسی - یکی از مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران روز دوشنبه ۱۲ آبان در گفتگو با ایندیپندنت فارسی، خبر داد که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر با اعطای ویزا به مهدی تاج، رئيس فدراسیون فوتبال ایران، برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ مخالفت کرده است.

این منبع آگاه توضیح داد: «ظاهرا سابقه عضویت تاج در در سپاه پاسداران، دلیل اصلی رد شدن درخواست ویزای او در وزارت خارجه و سفارت آمریکا در ارمنستان بوده است. به هر حال روی سفر اعضای فعلی و پیشین سپاه به آمریکا حساسیت زیادی وجود دارد.

آن‌طور که ما مطلع شدیم، علاوه بر تاج، با اعطای ویزا به بیش از ۱۰ نفر دیگر از فهرست مدنظر فدراسیون فوتبال برای سفر به آمریکا در آذرماه هم مخالفت شده است. البته تاج همچنان درحال رایزنی با مقام‌های فیفا است تا با استفاده از نفوذ آن‌ها روادید سفر دریافت کند، اما به نظر نمی‌رسد موفق شود. تا این لحظه حتی ویزای امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم، هم صادر نشده است.»

قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال که قرار است به‌ صورت مشترک در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شود، روز ۵ دسامبر (۱۴ آذر) در شهر واشینگتن دی‌سی انجام خواهد شد. اکنون در فاصله حدود یک ماه تا این مراسم، مشخص شده که با سفر بسیاری از چهره‌های ورزشی و غیرورزشی حاضر در فهرست موردنظر فدراسیون فوتبال، ازجمله مهدی تاج و نیز رئيس حراست فدراسیون و چند چهره امنیتی‌ــ‌نظامی به ایالات متحده مخالفت شده است.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

محمدشروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان، هم روز دوشنبه در توضیح جلسه مدیران فدراسیون فوتبال در ساختمان وزارت امور خارجه برای حضور در قرعه‌کشی جام‌جهانی ۲۰۲۶ گفت: «درباره صدور روادید برای حضور در مراسم قرعه‌کشی، آقای عراقچی به‌طور جدی موضوع را پیگیری می‌کنند و یکی از دغدغه‌های وزارت امور خارجه همین است.»