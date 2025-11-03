خبرنامه گویا - مراسم خاک‌سپاری امید سرلک، جوانی از شهر الیگودرز که پس از انتشار ویدیویی از آتش زدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی جان باخت، روز دوشنبه ۱۲ آبان با حضور گسترده شهروندان برگزار شد. حاضران در این مراسم با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» اعتراض خود را به حکومت نشان دادند.

پدر امید سرلک در این مراسم اعلام کرد پسرش «به قتل رسیده است»، در حالی‌که مقامات انتظامی روایت دیگری ارائه داده‌اند.

علی اسدالهی، فرمانده انتظامی الیگودرز، یک روز پیش از خاک‌سپاری اعلام کرده بود پیکر مردی جوان در خودرویی در نزدیکی ورزشگاه ارسلان گودرزی کشف شده و علت مرگ او «خودکشی با سلاح کمری» بوده است.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال در دوشنبه ۱۲ آبان، نشان می‌دهد مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر امید سرلک در الیگودرز، فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سردادند.

با این حال، کاربران شبکه‌های اجتماعی و خانواده سرلک این روایت را رد کرده و گفته‌اند نیروهای امنیتی خانواده را تحت فشار گذاشته‌اند تا خودکشی را علت مرگ اعلام کنند. در ویدیوهایی که هم‌زمان با خاک‌سپاری منتشر شد، پدر سرلک در محل پیدا شدن پیکر او گفت: «پهلوانم را اینجا کشتند.» فرد دیگری در همان ویدیو می‌گوید: «او را محاصره کردند و کشتند.»

امید سرلک پیش از مرگش در استوری اینستاگرامی، ویدیویی از آتش زدن تصویر علی خامنه‌ای منتشر کرده بود که روی آن صدای محمدرضا شاه پهلوی شنیده می‌شد. او در نوشته‌ای دیگر با هشتگ «مرگ بر خامنه‌ای» خطاب به جوانان نوشته بود:

«تا کی حقارت و فقر؟ الان وقتشه دلو به دریا بزنی، جوون. این آخوندا برای جوونای ایران چیزی جز رود مرگ نیستن.»

در مراسم تشییع او، شرکت‌کنندگان شعارهایی مانند «می‌کشم، می‌کشم آن‌که برادرم کشت» و «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» سر دادند. بسیاری از خانواده‌های دادخواه و کاربران رسانه‌های اجتماعی مرگ او را «قتل حکومتی» دانستند و با انتشار تصاویرش، بر مسئولیت جمهوری اسلامی در مرگ این جوان تأکید کردند.

الهه توکلیان، از معترضان آسیب‌دیده در اعتراضات سراسری، با انتشار تصویری از سرلک نوشت: «جوانی دیگر پرپر شد.»

همچنین گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در یادداشتی نوشت:

«امید با شجاعت در برابر ظلم ایستاد و جانش را گرفتند. خون او شعله‌ای است که در خیابان‌ها خواهد دوید و ریشه دروغ و سرکوب را خواهد سوزاند.»

در این مراسم همچنین برخی از حاضران شاهنامه‌خوانی کردند. در یکی از ویدیوها دیده می‌شود که شخصی حماسه‌خوانی کرده و در مقایسه او با پهلوانان شاهنامه، از شجاعت و دلیری سرلک می‌گوید

مراسم تشییع و خاکسپاری امید سرلک، جوان ۲۷ ساله اهل الیگودرز روز دوشنبه ۱۲ آبان با حضور مردم به خاک سپرده شد.

ویدیوهای منتشر شده از مراسم تشییع و خاکسپاری او در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که عزیزان این جوان جان‌باخته به جای نماز میت، بر پیکر او شاهنامه‌‌خوانی می‌کنند.

در حالی‌که خانواده سرلک همچنان بر کشته شدن فرزندشان تأکید دارند، مقامات رسمی تاکنون توضیح تازه‌ای درباره جزئیات این حادثه ارائه نداده‌اند.