Monday, Nov 3, 2025

صفحه نخست » مردم در مراسم تشییع امید سرلک فریاد «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند، صحبت‌های پدر داغدار

خبرنامه گویا - مراسم خاک‌سپاری امید سرلک، جوانی از شهر الیگودرز که پس از انتشار ویدیویی از آتش زدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی جان باخت، روز دوشنبه ۱۲ آبان با حضور گسترده شهروندان برگزار شد. حاضران در این مراسم با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» اعتراض خود را به حکومت نشان دادند.

marasemSarlak.jpgپدر امید سرلک در این مراسم اعلام کرد پسرش «به قتل رسیده است»، در حالی‌که مقامات انتظامی روایت دیگری ارائه داده‌اند.

علی اسدالهی، فرمانده انتظامی الیگودرز، یک روز پیش از خاک‌سپاری اعلام کرده بود پیکر مردی جوان در خودرویی در نزدیکی ورزشگاه ارسلان گودرزی کشف شده و علت مرگ او «خودکشی با سلاح کمری» بوده است.

با این حال، کاربران شبکه‌های اجتماعی و خانواده سرلک این روایت را رد کرده و گفته‌اند نیروهای امنیتی خانواده را تحت فشار گذاشته‌اند تا خودکشی را علت مرگ اعلام کنند. در ویدیوهایی که هم‌زمان با خاک‌سپاری منتشر شد، پدر سرلک در محل پیدا شدن پیکر او گفت: «پهلوانم را اینجا کشتند.» فرد دیگری در همان ویدیو می‌گوید: «او را محاصره کردند و کشتند.»

امید سرلک پیش از مرگش در استوری اینستاگرامی، ویدیویی از آتش زدن تصویر علی خامنه‌ای منتشر کرده بود که روی آن صدای محمدرضا شاه پهلوی شنیده می‌شد. او در نوشته‌ای دیگر با هشتگ «مرگ بر خامنه‌ای» خطاب به جوانان نوشته بود:

«تا کی حقارت و فقر؟ الان وقتشه دلو به دریا بزنی، جوون. این آخوندا برای جوونای ایران چیزی جز رود مرگ نیستن.»

در مراسم تشییع او، شرکت‌کنندگان شعارهایی مانند «می‌کشم، می‌کشم آن‌که برادرم کشت» و «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» سر دادند. بسیاری از خانواده‌های دادخواه و کاربران رسانه‌های اجتماعی مرگ او را «قتل حکومتی» دانستند و با انتشار تصاویرش، بر مسئولیت جمهوری اسلامی در مرگ این جوان تأکید کردند.

الهه توکلیان، از معترضان آسیب‌دیده در اعتراضات سراسری، با انتشار تصویری از سرلک نوشت: «جوانی دیگر پرپر شد.»
همچنین گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در یادداشتی نوشت:

«امید با شجاعت در برابر ظلم ایستاد و جانش را گرفتند. خون او شعله‌ای است که در خیابان‌ها خواهد دوید و ریشه دروغ و سرکوب را خواهد سوزاند.»

در این مراسم همچنین برخی از حاضران شاهنامه‌خوانی کردند. در یکی از ویدیوها دیده می‌شود که شخصی حماسه‌خوانی کرده و در مقایسه او با پهلوانان شاهنامه، از شجاعت و دلیری سرلک می‌گوید

در حالی‌که خانواده سرلک همچنان بر کشته شدن فرزندشان تأکید دارند، مقامات رسمی تاکنون توضیح تازه‌ای درباره جزئیات این حادثه ارائه نداده‌اند.

مطلب قبلی...
rmbanner.jpg
روابط تهران و واشنگتن در دو راهی حساس
مطلب بعدی...
abedi.jpg
ایران پس از ملایان از دل تاریکی دوباره زاده خواهد شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar3.jpg
گزارش تصویری ساعدنیوز از ویلای لوکس پژمان جمشیدی در دبی
daily2.jpg
اقدام قشنگ علی دایی و همسرش
one26-2.jpg
تصاویر سفر ۶۰ سال قبل اینگرید برگمن به ایران
oholic3.jpg
نمی‌خواهید افکار مزاحم به سراغتان بیاید؟ این روش ها را امتحان کنید
daily2-1.jpg
درگذشت اکی بنایی خواننده، بازیگر و خواهر پوری بنایی
goftar28.jpg
نکاتی درباره مانی حقیقی فرزند لیلی گلستان
atabaybanner3.jpg
کامبیز آتابای درگذشت
goftar2.jpg
حواشی تشییع برادر مصطفی تاج‌زاده

از سایت های دیگر

کاریکاتور: سیدعلی و موشک‌هایش
قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند
کاریکاتور: به لطف سگ‌ها نماز جمعه خامنه‌ای در امنیت برگزار شد
کسانی که با انگیزه‌هایی مشکوک امروز برای دکتر محمد مصدق اشک تمساح می‌ریزند

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
چگونگی پوشش بازیگران در جشنواره کن پس از اعلام "ممنوعیت برهنگی"
goftar2-2.jpg
تصاویر پسر سفیر سابق جمهوری اسلامی و دوست دخترش برای هالووین
one2-1.jpg
سردار حسین گیل از فیلم های غیراخلاقی تا سرداری سپاه
oholic21.jpg
اشتباهات رایجی که خانم ها در مورد لباس زیر مرتکب می شوند
pers.jpg
تصاویر همسر سپهر حیدری بازیکن فوتبال که در اینستاگرام جنجالی شدند
goftar1-1.jpg
تصاویر همسر امیر تتلو ترند شبکه‌های اجتماعی شد؛ مائده هژبری کیست؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy