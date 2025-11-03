خبرنامه گویا - علی خامنهای، در سخنانی به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران اعلام کرد که میان ایران و ایالات متحده «ناسازگاری بنیادی» و «تعارض منافع» وجود دارد، اما افزود در صورت تحقق برخی شرایط، همکاری میان دو کشور قابل بررسی است
او گفت: «۱- اگر آمریکا حمایت خود از اسرائیل را بهطور کامل کنار بگذارد، ۲- پایگاههای نظامیاش را از منطقه جمع کند و ۳- از دخالت در امور کشورهای دیگر دست بردارد، امکان بررسی موضوع همکاری وجود دارد.»
با این حال، خامنهای تأکید کرد که چنین احتمالی در آینده نزدیک مطرح نیست و «درخواست آمریکاییها برای همکاری شاید در آیندههای دورتر قابل بررسی باشد.»
این اظهارات در حالی بیان شد که چند ساعت پیش از سخنرانی او، شبکه سیبیاس آمریکا مصاحبهای از دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پخش کرد که در آن مدعی شد ایران به دنبال دستیابی به توافقی جدید با واشنگتن است. ترامپ گفت: «ایرانیها خواهان توافق هستند، اما طبیعتاً آن را علنی نمیکنند. هیچ مذاکرهکننده خوبی چنین چیزی را نمیگوید.»
در مقابل، مقامات وزارت خارجه ایران هرگونه تبادل پیام اخیر با آمریکا را که بتواند نشانه آغاز مذاکرات تازه باشد، تکذیب کردند.
خامنهای در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: «برخی میگویند دشمنی آمریکا با ایران بهدلیل شعار "مرگ بر آمریکا" است؛ این تحریف تاریخ است. مسئله اصلی، تضاد ذاتی و تقابل منافع میان ما و آنهاست.» او افزود: «ماهیت استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم کامل را نمیپذیرد. همه رؤسایجمهور آمریکا همین را میخواستند، ولی رئیسجمهور فعلی آشکارا آن را بر زبان آورد و چهره واقعی آمریکا را نشان داد.»
در جریان این سخنرانی، حاضران شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر انگلیس» سر دادند.
رهبر جمهوری اسلامی مستقیماً از مذاکره با آمریکا سخن نگفت اما تأکید کرد که اختلاف دو کشور «نه تاکتیکی، بلکه ریشهای و ماهوی» است.
در روزهای گذشته، کشورهای عمان و قطر که پیشتر نقش میانجی میان ایران و غرب را ایفا کردهاند، از تهران و واشنگتن خواستند برای ازسرگیری گفتوگوها به میز مذاکره بازگردند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که تهران «عجلهای برای مذاکره ندارد» و سفر اخیر معاونش، مجید تختروانچی، به مسقط را «بیارتباط با آمریکا» دانست.
پیش از آغاز جنگ دوازدهروزه، ایران و آمریکا پنج دور مذاکره غیرمستقیم با میانجیگری قطر انجام داده بودند، اما دو روز مانده به دور ششم، حملات نظامی اسرائیل و سپس آمریکا علیه اهداف ایرانی انجام شد.